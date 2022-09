Combat mortel entre un scolopendre et une souris carnivore

Vous pensiez peut-être être en sécurité dans l’eau, mais gare aux mille-pattes amphibies – âmes sensibles s’abstenir.

La première espèce de mille-pattes amphibie jamais découverte appartient à un groupe de mille-pattes géants appelé Scolopendra, qui peut mesurer jusqu’à 20 centimètres de long.

Comme tous les mille-pattes, ce dernier est venimeux et carnivore. Heureusement, cette espèce amatrice d’eau ne semble vivre qu’en Asie du Sud-Est. L’étude décrivant cette créature a été publiée en 2016 dans la revue ZooKeys.

UN MILLE-PATTES AMATEUR D’EAU

George Beccaloni, du Musée d’histoire naturelle de Londres, s’en rendu en Thaïlande pour son voyage de noces en 2001. Et comme tout bon entomologiste, il recherchait des insectes partout.

« Où que j’aille dans le monde, je retourne toujours les pierres au bord des ruisseaux, et c’est là que j'ai trouvé ce mille-pattes, ce qui a été une sacrée surprise », raconte Beccaloni.

« Il était visuellement assez horrible : très gros, avec de longues pattes et une terrible couleur sombre, un mélange de vert et de noir. »

Lorsque le scientifique a soulevé la pierre sous laquelle il était caché, le mille-pattes s’est immédiatement échappé dans le cours d’eau, plutôt que dans la forêt. Il a couru le long du lit du cours d’eau et s’est caché sous un rocher.

Avec un peu de difficulté, Beccaloni a capturé le mille-pattes et l’a mis dans un grand récipient d’eau. Selon lui, l’animal est immédiatement allé au fond de l’eau et s’est mis à nager à toute vitesse comme une anguille, en faisant onduler horizontalement son corps. Lorsqu’il l’a sorti du récipient, l’eau a roulé sur le corps du mille-pattes, qui était donc totalement sec.

Beccaloni a rapporté le spécimen au Musée d’histoire naturelle de Londres et a parlé à un expert de ses observations. Ce dernier était sceptique, car les scolopendres vivent habituellement dans des habitats secs, et aucun mille-pattes n’est censé être amphibie. Le spécimen est donc resté dans la collection du musée pendant des années.

UNE NOUVELLE ESPÈCE

Ce qu’ils ne savaient pas, c’était que Gregory Edgecombe, un collègue de Beccaloni au musée, et Warut Siriwut, son étudiant en Thaïlande, étaient sur le point de décrire une nouvelle espèce de mille-pattes.

Les deux scientifiques avaient recueilli deux spécimens près de chutes d’eau au Laos, dont l’analyse ADN a confirmé qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce. Ils ont alors nommé le mille-pattes Scolopendra cataracta, en référence au mot latin pour « cascade ».

Beccaloni a partagé les observations du comportement amphibie de son mille-pattes avec Edgecombe, et ils ont confirmé que le spécimen était bien un individu Scolopendra cataracta.

L’espèce entière n’est connue que par quatre spécimens : les deux collectés au Laos, celui trouvé par Beccaloni en Thaïlande, et un quatrième découvert au Vietnam en 1928 et qui se trouvait dans la collection du Musée d’histoire naturelle de Londres, identifié à tort comme une espèce plus commune.

Selon Beccaloni, Scolopendra cataracta exploite une niche écologique différente des autres mille-pattes.

« Les autres Scolopendra chassent sur terre. Je parierais que cette espèce va dans l’eau la nuit pour chasser des invertébrés aquatiques ou amphibies. »

Comme tous les mille-pattes, cette espèce amphibie est venimeuse. Même s’il vaut mieux éviter leur morsure, celle-ci ne devrait pas vous tuer… elle ne ferait que causer une douleur atroce.