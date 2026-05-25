Comment ces araignées géantes peuvent-elles vivre dans des endroits aussi bruyants ?

Avec le vacarme incessant de la circulation et les vibrations causées par le trafic dense en contrebas, un perchoir au sommet d'un lampadaire d'autoroute pourrait sembler être un lieu de vie peu agréable. C'est pourtant dans cet environnement inhabituel que les araignées Jorō, invasives aux États-Unis depuis 2014, et leurs congénères tissent souvent leurs toiles. Des chercheurs ont pris le pouls de ces arachnides afin de mieux comprendre comment elles peuvent vivre dans des endroits aussi bruyants.

Les araignées Jorō femelles tissent de grandes toiles chatoyantes, souvent regroupées dans les arbres comme dans un complexe d'appartements pour arachnides. Toutefois, on trouve également leurs toiles sur des pompes à essence, des parkings très fréquentés et à proximité de routes à plusieurs voies où des dizaines de milliers de véhicules circulent chaque jour.

Des recherches antérieures sur ces araignées ont montré qu'il s'agissait de créatures timides facilement effrayées. Pourtant, « elles semblent capables de supporter ces environnements très agités », indique Andy Davis, écologiste animalier à l'université de Géorgie (UGA) à Athènes. Cette conclusion, récemment publiée dans la revue Physiological Entomology, présente une nouvelle méthode d'étude du stress chez les arachnides et donne un aperçu des raisons pour lesquelles les araignées Jorō se sont si bien adaptées à la vie urbaine.

DES TOILES EN VILLE

Andy Davis et Erin Grabarczyk, écologiste comportementale à l'université d'État de Valdosta (VSU) en Géorgie, se sont demandé si ces araignées, qui affectionnent particulièrement les endroits dominés par l'Homme, subissaient un stress lié au bruit de la circulation. Ils ont donc, avec leurs étudiants, capturé des araignées Jorō (Trichonephila clavata) et des Néphiles à soie dorée (Trichonephila clavipes), une cousine de la Jorō qui tisse également ses toiles dans des endroits surprenants, dans des zones bruyantes et calmes en Géorgie. Erin Grabarczyk explique que de nombreuses Néphiles à soie dorée ont été capturées dans des arbres le long d'une autoroute à six voies. En revanche, il n'y en avait pratiquement pas dans les lieux calmes en journée.

De retour au laboratoire, l'équipe a placé les araignées dans des enclos et a attendu qu'elles aient tissé leurs toiles ou tendu des fils de soutien. Ensuite, à l'aide de haut-parleurs placés à côté des enclos, ils ont diffusé à plein volume un bruit rose imitant le grondement de la circulation et enregistré, à l'aide de caméras à fort grossissement, les mouvements subtils de l'abdomen des araignées provoqués par les battements de leur cœur.

LE STRESS EN UN BATTEMENT DE CŒUR

Le cœur des araignées a la forme d'un tube à travers lequel le sang circule et dont les parois se contractent et se relâchent au rythme de ses battements. Andy Davis explique qu'« étonnamment, la fréquence cardiaque normale d'une araignée n'est pas si éloignée de celle des humains ». La fréquence cardiaque des humains se situe généralement entre soixante et cent battements par minute, tandis que celle des araignées est généralement comprise entre cinquante et cent battements par minute, ajoute-t-il.