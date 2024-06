Les éléphants enterrent-ils leurs petits décédés ?

Dans deux cas, les gestionnaires du domaine ou les gardes ont entendu les éléphants vocaliser la nuit et ont trouvé les cadavres le lendemain. Pour les trois autres, les gens sont tombés sur les carcasses au hasard. Le département des forêts du Bengale occidental, qui fait partie du service forestier indien, a retiré les cinq corps pour procéder à des examens post-mortem, qui ont révélé que les éléphanteaux étaient morts de diverses causes, telles qu'une mauvaise alimentation et des infections.

Selon les auteurs de l'étude, la position verticale des jambes des éléphanteaux était la plus inhabituelle. Les éléphants ont probablement porté les bébés morts par leurs jambes et leur trompe, de sorte que « c'est dans cette position qu'ils peuvent tenir la carcasse et la mettre dans » les fossés qui ont généralement une profondeur d'environ quarante-cinq centimètres, explique Roy.

Mais il est probable que les jambes exposées n'aient rien de significatif. Si les lieux de sépulture étaient plus profonds, il soupçonne que les éléphants recouvriraient également les jambes.

UN EMPLACEMENT JUDICIEUX ?

Kaswan et d'autres fonctionnaires du département des forêts ont examiné les sites d'enterrement et ont trouvé des empreintes d'éléphants de différentes tailles de part et d'autre des tranchées et au-dessus des carcasses. Cela montre « un effort combiné pour enterrer les carcasses », déclare Roy.

« Ce sont des empreintes de mise à niveau », déclare-t-il. « Ils savent quelle pression exercer et à quel endroit. »

Cependant, Riddle constate que cela « pourrait être une preuve d'exploration et non d'enterrement. »

« Ils pourraient le sentir avec leur pied », dit-elle, « et aussi avec leur trompe, qui ne laisserait probablement pas de marques [ou] d'empreintes dans le sol. »

Les examens post-mortem ont également révélé des ecchymoses sur le dos des éléphanteaux, mais pas de fractures.

Selon Roy, les contusions indiquent que « les éléphanteaux ont été traînés sur une certaine distance », tandis que l'absence de fractures suggère qu'ils ne sont pas tombés dans les fossés, mais qu'ils y ont été déposés avec précaution.

Riddle reconnaît que les ecchymoses prouvent que les éléphanteaux ont été traînés, mais l'absence de fractures ne prouve pas nécessaire que les éléphanteaux ont été posés avec soin. « Si l'éléphanteau a été traîné et placé à l'envers, même si d'autres éléphants ont tapoté la terre… les éventuelles fractures pourraient n'être que des fractures capillaires de la cage thoracique, ce qui peut être difficile à déterminer. »

UN COMPORTEMENT ISOLÉ

Lorsque Riddle a interrogé le groupe de spécialistes des éléphants d'Asie sur cette activité d'enterrement, « personne d'autre ne l'a vue », dit-elle. « Il semble qu'elle soit très spécifique aux plantations de thé du nord-est de l'Inde. »

Cependant, après la publication de l'article, des agents forestiers à la retraite et des gestionnaires de domaines ont contacté les auteurs de l'étude pour signaler qu'ils avaient vu des enterrements similaires au cours des années précédentes.

Aritra Kshettry, directeur de l'association indienne à but non lucratif Coexistence Consortium, a également observé ce phénomène dans le nord du Bengale, notamment à la plantation de thé New Dooars, l'un des sites pris en compte dans l'étude.

Sur un site, il a « vu l'éléphanteau mort porté par la mère pendant toute une journée ». Le lendemain matin, il « a vu l'éléphanteau enterré les jambes vers le haut », entouré de dizaines d'empreintes d'éléphants.

« Les preuves indirectes montrent que cette série d'événements ne peut pas être une simple coïncidence », déclare-t-il, ajoutant qu'il est clair que les éléphants ont placé les bébés dans cette position.

Si l'éléphanteau était tombé dans le fossé, il serait tombé la tête la première, les membres antérieurs dans le fossé et les membres postérieurs sur la pente.

DES PREUVES SUPPLÉMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES

Cependant, Sukumar et Riddle doutent que les éléphants aient manipulé les éléphanteaux dans ces positions, et aimeraient voir plus de photos ou d'autres preuves solides qui confirmeraient l'hypothèse avancée.

« Il est possible de tomber sur un ou deux éléphanteaux de cette manière », explique Sukumar, mais « il est étrange de voir cinq éléphanteaux morts, tous issus de troupeaux différents, dans la même position, en particulier sur une période aussi courte. »

Pour autant, les scientifiques ne discréditent pas les observations.