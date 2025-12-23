Cette espèce de mante religieuse danse pour éviter la mort après l'accouplement

DES MANTOPTÈRES MYSTÉRIEUX

À ce jour, on connaît environ 2 500 espèces de mantes religieuses, selon le biologiste Christopher Oufiero, directeur du laboratoire spécialisé dans l’étude des mantoptères de l’université Towson.

« La plupart des personnes, quand elles imaginent l’un de ces insectes, pensent à une grosse mante verte, représentante typique de l’espèce. Mais c’est un groupe très varié », explique le scientifique, qui n’a pas pris part à la découverte. « Les mantoptères démontrent des stratégies de camouflage parmi les plus diversifiées du royaume animal. Ils imitent des feuilles, des branches, des fleurs et de la mousse, entre autres choses. »

Cette diversité dépasse leur apparence et s’applique à leur comportement, ou du moins, au peu que l’on connaît. Bien que les mantoptères soient plutôt gros et charismatiques, leur comportement, et surtout leur comportement de reproduction, demeure un mystère.

« Les mantoptères sont doués pour se cacher. C’est un peu leur marque de fabrique », explique Lohitashwa Garikipati, doctorant au sein du muséum américain d’histoire naturelle de New York. Elle n’a pas pris part à la découverte. « À cause de cela, les observations sur leur comportement et leur écologie sont difficiles à réaliser. »

L’histoire de la découverte de la mante à queue de serpent a commencé avec une rencontre fortuite en été, en 2024. En vacances, sur une plage reculée de Sardaigne, une île italienne de la Méditerranée, Oscar Maioglio, un collègue de Roberto Battiston, a repéré des mantes naines sur des arbustes, à quelques dizaines de mètres de la côte. Il leur a trouvé une ressemblance avec Ameles andreae, une espèce connue de mante naine, sauf que leurs ailes étaient plus petites. Intrigué, il a collecté quelques individus pour les ramener dans son laboratoire.

Roberto Battiston explique que distinguer une espèce de mante naine d’une autre représente un véritable défi. Les insectes ne mesurent qu’environ 2,5 centimètres de long, et différentes espèces peuvent se ressembler. Mais, lorsqu’Oscar Maioglio et lui ont observé les spécimens se reproduire, ils ont compris que ces mantoptères n’appartenaient à aucune autre espèce connue.

« Dans cette étude, on voit que les espèces de mantes naines présentent différents “langages amoureux”, des démonstrations nuptiales uniques lors desquelles elles remuent des parties de leur corps de plusieurs façons », explique Roberto Battiston. « Au cours de leur évolution, chaque espèce a développé une manière différente de communiquer, ce qui est incroyable pour des insectes à tendance majoritairement solitaire. »

UNE DÉCOUVERTE INTRIGANTE

Les petites ailes et la parade nuptiale serpentine des spécimens étudiés suggéraient fortement leur appartenance à une espèce unique, jamais documentée auparavant. Les analyses génétiques l’ont confirmé.