Concombre de mer, un étrange animal essentiel à son écosystème

REPRODUCTION

Les concombres de mer peuvent se reproduire de manière sexuée ou asexuée. La reproduction sexuée est plus typique, mais le processus n'est pas très intime. Les femelles libèrent leurs œufs dans l'eau tandis que les mâles qui se trouvent à proximité libèrent leurs spermatozoïdes. La fécondation a lieu lorsque les ovules et les spermatozoïdes se rencontrent. Pour que cette méthode de reproduction soit efficace, la population de concombres de mer doit être composée de nombreux individus.

Les concombres de mer, en particulier les œufs et les jeunes larves, sont la proie des poissons, des crabes, des tortues et d'autres animaux marins. Ils sont également consommés par l'Homme. Environ quatre-vingts espèces sont comestibles. On les transforme souvent en un produit séché appelé bêche-de-mer. Le concombre de mer est particulièrement populaire en Chine où, à l'instar des ailerons de requin, il est considéré comme un symbole de statut social et on lui prête des propriétés médicinales.