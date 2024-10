Inde : il faut sauver le gavial du Gange

Depuis huit ans, au bord de la rivière Gandak dans le nord de l’Inde, Lalasha Yadav et ses collègues agriculteurs et pêcheurs ont élevé et réintroduit plus de 600 œufs et petits de gavials du Gange, une espèce de reptile à long museau préhistorique en danger critique d’extinction.

Aujourd’hui présents uniquement en Inde et au Népal, ces crocodiliens s’étendaient autrefois sur une aire de répartition de près de 80 000 kilomètres carrés dans les rivières d’Asie du Sud. Cependant, confrontées à la perte d’habitat, au braconnage et aux captures accidentelles, les populations de l’espèce ont connu une véritable chute libre, passant de 10 000 individus en 1946 à moins de 250 adultes en 2006, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Pour sauver cet animal unique de l’extinction, le gouvernement indien et des organisations à but non lucratif ont alors lancé des initiatives de conservation ciblées, telles que des programmes d’élevage en captivité et de surveillance des nids. Grâce à ces efforts, la population sauvage de gavials matures a pu remonter et atteindre les 650 individus environ, toujours selon l’UICN.

Le Gandak Gharial Recovery Project, l’un de leurs projets les plus fructueux, a poussé les habitants de trente-cinq villages situés sur les plaines inondables du Gandak, un affluent du Gange, à s’impliquer dans ces efforts de conservation.

Cette section de la rivière présente des rives en tresses qui abritent de nombreux poissons, ainsi que de petites îles et des bancs de sable, ce qui constitue un habitat idéal pour le reptile, explique Samir Kumar Sinha, écologiste en chef de l’organisation à but non lucratif Wildlife Trust of India (WTI), qui dirige le Gandak Project depuis sa création en 2014.

Les membres de la communauté, soucieux de sauver ce prédateur local, espèce clé de voûte dans la région, qui fait partie de l’État du Bihar, réalisent désormais des contrôles des nids, surveillent les alentours à l’affût de toute activité illégale pouvant lui nuire, et aident même aux recensements de ses populations.

« Ces agriculteurs-pêcheurs devenus défenseurs de l’environnement sont les yeux et les oreilles du projet sur le terrain », illustre Subrat Kumar Behera, directeur et chef du Gandak Project au WTI.

« UNE JOIE INFINIE »

Les gavials se mettent généralement à pondre au mois d’avril, un événement que les membres de la communauté célèbrent par le biais d’un pique-nique au bord de la rivière, rapporte Jitendra Gautam, l’un des protecteurs de nids du village de Chilwania.

Ils commencent ensuite à surveiller les nouveaux nids, qui abritent chacun entre 35 et 50 œufs. Si certains risquent d’être emportés par les eaux, des bénévoles formés les déplacent vers un lieu sûr, généralement situé à environ 200 mètres de l’emplacement d’origine, décrit Jitendra Gautam, qui confie avoir commencé à travailler sur ce projet car le gavial est un « animal pacifique » qui n’entre jamais en conflit avec les humains.

Lors de ce transfert, les bénévoles marquent les œufs afin de pouvoir identifier leur nid d’origine. Le nouveau nid est ensuite délicatement recouvert de sable ainsi que d’un filet qui servira à les protéger de diverses menaces, telles que les chacals et d’autres animaux sauvages.