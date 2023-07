Les guépards qui ont été réintroduits en Inde meurent les uns après les autres

DES REVERS EN SÉRIE

La capture et le transfert d’animaux sauvages s’accompagnent forcément d’un risque de blessures ou de mort. « La réintroduction d’une espèce après son extinction est loin d’être évidente », souligne Laurie Marker, fondatrice et directrice exécutive du Cheetah Conservation Funds en Namibie et membre de l’équipe chargée du transfert des félins depuis le pays d’Afrique.

Même en Afrique du Sud, où les spécialistes relocalisent des guépards depuis des décennies, 6 à 7 % des félins transférés dans des réserves clôturées meurent, explique Vincent Van der Merwe, spécialiste sud-africain des guépards et explorateur National Geographic. Le scientifique, qui est à la tête de l’organisation à but non lucratif Metapopulation Initiative, a aidé à la capture des guépards en Afrique du Sud et est toujours impliqué dans le projet.

Le 27 mars 2023, Sasha, une femelle guépard originaire de Namibie et souffrant de problèmes de santé préexistants a succombé des suites d’une insuffisance rénale. Elle est le premier félin du projet à mourir. Un mois plus tard environ, Uday, un mâle capturé en Afrique du Sud, meurt de causes inconnues un jour après avoir été sorti de quarantaine et lâché dans un enclos temporaire de 48,5 hectares.

Un autre félin tacheté, une femelle prénommée Daksha, a été mortellement attaquée en mai dernier par deux mâles après que ces derniers ont été placés dans son enclos par des membres de l’équipe. Les trois spécimens provenaient d’Afrique du Sud.

Deux autres guépards d’Afrique du Sud, Tejas et Suraj, ont été retrouvés morts la semaine dernière. Les vétérinaires ont constaté la présence de plaies infestées d’asticots sous les colliers GPS que portaient les félins, causant une septicémie. Deux autres individus, Pawan et Guarav, ont depuis été observés avec les mêmes plaies au cou. Celles-ci ont sans doute été provoquées par le climat chaud et humide.

Le collier de Pawan lui a été retiré et l’animal a été soigné, rapporte Adrian Tordiffe, vétérinaire spécialiste de la faune à l’université de Pretoria qui conseille l’équipe d’Afrique du Sud. Les gardes du parc tentent toujours de capturer la coalition de mâles namibiens pour vérifier s’ils souffrent eux aussi du même problème et s’ils ont besoin de soins. « Plus tôt ils sont capturés et soignés, plus leur rétablissement sera rapide », précise le vétérinaire.

Le quatrième guépardeau (et ultime survivant de la portée) de Siyaya a été retiré à sa mère et est élevé en captivité.

Vincent Van der Merwe et ses collègues s’attendaient dès le début à ce que la moitié de la population fondatrice meure au cours de la première année de réintroduction. « Nous devons donc nous attendre à d’autres moments tristes », ajoute-t-il.