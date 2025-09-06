Quand l'espoir renaît : la résurrection des tortues des Galápagos

En octobre 1820, un baleinier de Nantucket, l’Essex, jeta l’ancre dans les eaux turquoise de l’île Floreana, aux Galápagos. Leurs baleinières accostées au rivage, les marins se frayèrent un chemin dans les roches basaltiques, les épais buissons et les cactus. Empruntant des voies piétinées par des reptiles d’un autre âge, ils étaient « sur le qui-vive quant à l’objet de leur recherche », écrivait le mousse Thomas Nickerson.

Leur cible ? Les tortues géantes des Galápagos. Elles étaient différentes d’une île à l’autre, mais toutes fournissaient leur viande aux nombreux marins. Quand les baleiniers américains découvraient une petite tortue, ils la renversaient, lui liaient les pattes avec des sangles en toile et la portaient comme un sac à dos. Les plus grosses, certaines pesant plus de 225 kg, étaient suspendues à de longues perches et transportées par quatre à six hommes jusqu’au bateau en traversant les chaos de roche volcanique.

Une fois à bord, les marins entassaient les captives à l’envers les unes sur les autres et les laissaient parfois un an sans nourriture. « Elles ne mangent ni ne boivent, et on ne prend pas le moindre souci d’elles, écrivait le premier lieutenant de l’Essex Owen Chase. Elles sont éparpillées sur le pont, on leur marche dessus ou on les range dans la cale selon les besoins. » Sur l’île Floreana, l’équipage captura soixante tortues à carapace en forme de selle. Leur viande, racontait Thomas Nickerson, était « la plus riche et la plus goûteuse qui m’ait jamais contenté ». Puis le navire mit le cap sur une zone de pêche à la baleine où, un mois plus tard, il fut percuté par un cétacé – catastrophe qui inspira à Herman Melville son Moby Dick. Au cours du naufrage, les marins récupérèrent autant de tortues que pouvaient en contenir leurs petites baleinières ; ils les mangèrent durant leur funeste périple vers les côtes sud-américaines, avant de s’entre-dévorer. Quant aux autres tortues, elles sombrèrent, et quelques-unes dérivèrent sans doute plus loin.