Comment observer des paresseux (sans les mettre en danger) ?

Le paresseux à trois doigts perché dans la canopée de la jungle donne du fil à retordre à qui veut l’apercevoir. Somnolent, sédentaire et prodigieusement camouflé, il faut souvent un guide expérimenté pour distinguer la courbe d’une griffe ou le contour d’un visage souriant parmi les feuilles.

Pourtant, les réseaux sociaux donnent l’impression que les paresseux (Bradypus) sont étonnamment faciles à trouver. Des touristes sont souvent pris en photo en train de bercer ces mammifères lents tout en s’extasiant de l’expérience. Dans les commentaires, on cherche à savoir où la photo ou la vidéo a été prise afin de pouvoir la reproduire. Des interactions comme celles-ci peuvent sembler assez innocentes, mais la réalité est bien moins idyllique.

« Les paresseux sont des animaux sensibles qui subissent un stress extrême quand on les manipule, les transporte ou les expose au bruit et à des interactions constantes avec les humains », rappelle Cecilia Pamich, directrice de la communication de la Fondation pour la protection des paresseux.

L’ironie est que bon nombre des comportements que les touristes interprètent comme des signes de satisfaction n’en sont pas du tout. Le célèbre « sourire » du paresseux n’est qu’un simple tour joué par son anatomie ; les paresseux sont dépourvus des muscles faciaux nécessaires pour produire les expressions des humains. Leurs mouvements lents, quant à eux, peuvent donner l’impression qu’ils sont calmes alors même qu’ils sont en détresse. Et ce geste de la patte que l’on voit souvent sur les photographies ? C’est généralement un comportement défensif, une tentative de paraître plus imposant face à un prédateur potentiel.

Des organisations de protection de la faune, comme le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), alertent sur le fait que les réseaux sociaux ont contribué à la normalisation d’interactions avec des animaux sauvages que l’on aurait autrefois considérées comme inappropriées. Selon l’IFAW, dans le cas des paresseux, la popularité croissante des selfies et des contacts rapprochés alimente un trafic illégal en Amérique du Sud et en Amérique centrale et incite à la capture de ces animaux dans la nature pour satisfaire la demande des touristes.