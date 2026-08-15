Après avoir frôlé l’extinction, les rhinocéros noirs du Zimbabwe font un retour extraordinaire

Pour aider à sauver l’espèce, l’Autorité de gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe (ZimParks) a lancé une vaste opération visant à retrouver tous les rhinocéros encore présents et à les transférer sur des terrains privés et dans des zones protégées publiques. Même quand les rhinocéros avaient complètement disparu de Matusadona, des défenseurs de l’environnement déterminés et les responsables de ZimParks n’ont pas perdu espoir. La promesse qu’ils se sont faite est d’ailleurs cousue dans le tissu qu’ils portent : sur chaque uniforme du parc, la silhouette d’un rhinocéros noir est brodée au-dessus des mots « Matusadona National Park ». Ce logo officiel a été créé en 2020 peu après la création du Fonds de conservation de Matusadona, fruit d’un partenariat entre l’association African Parks et ZimParks, à une époque où le paysage était privé depuis des années de cette mégafaune emblématique.

D’autres aussi croyaient en cette promesse. Cela fait trois ans que le chef Nebiri, à la tête de l’une des quatre chefferies locales qui composent le district rural de Nyaminyami, duquel le parc fait partie, demande à Mike Pelham : « Mike, ils ont mis le rhinocéros sur le logo du parc. Nous savons que nos rhinocéros ont disparu, mais quand vas-tu les ramener ici ? »

Désormais, plus de trente ans après le début de l’opération de sauvetage, les descendants de ces rhinocéros noirs de la vallée du Zambèze qui avaient survécu sont enfin revenus. « Ce sont des rhinocéros zimbabwéens qui appartiennent au peuple de ce pays », explique Mike Pelham. Il marque une pause, un éclair de fierté traverse son visage et prend la forme d’un sourire alors qu’il se rappelle la réponse qu’il a faite au chef Nebiri : « Ce ne sont pas n’importe quels rhinocéros que nous faisons revenir ici. Ce sont vos rhinocéros que nous faisons revenir. »

« UNE ZONE D’ABATTAGE DES RHINOCÉROS

Les rhinocéros noirs sont l’une des cinq dernières espèces de rhinocéros au monde, et la plus petite des deux espèces présentes en Afrique. Ils sont réputés pour leur caractère décrit tour à tour comme « irascible » et « grincheux ».

« Les rhinocéros noirs, contrairement aux rhinocéros blancs, peuvent être vraiment, disons, mal lunés », observe Marcus Westberg, photographe animalier qui a dû grimper à la hâte dans un arbre pour se mettre à l’abri de l’un des rhinocéros noirs récemment relâchés à Matusadona. « Ce sont 1 400 kilos de muscle pur et de caractère parfois mauvais. »

Les deux cornes du rhinocéros noir sont faites de kératine, la protéine fibreuse que l’on retrouve dans les cheveux humains, et ne cesse jamais de grandir tout au long de sa vie. Si on la laisse intacte, la corne du front peut atteindre 45 centimètres et former une pointe courbée vers le haut et remarquablement fine aussi gracieusement effilée qu’une faux. C’est cette corne que les braconniers convoitent et découpent à l’aide de tronçonneuses sur le visage des rhinocéros qu’ils abattent avec des balles, des insecticides et par d’autres moyens encore. Dans certains cas, les animaux n’ont pas encore eu le temps de mourir. Bien que diverses interdictions visant à lutter contre le commerce des cornes de rhinocéros existent depuis 1977, le braconnage se poursuit. L’espèce est considérée comme étant en danger d’extinction depuis 1996 et compte actuellement 6 788 individus répartis dans une douzaine de pays d’Afrique.

Dans les années 1980, la plus grande population continue de rhinocéros noirs encore en vie (plus de 500 spécimens) évoluait dans la vallée du Zambèze, une région située au sein d’un bassin versant deux fois plus vaste que le Texas et alimenté par le quatrième plus grand fleuve d’Afrique, le Zambèze. À mesure que le fleuve pénètre dans la vallée, ses rives se peuplent d’hippopotames et de crocodiles qui partagent ses anses et ses berges avec plus de quatre-vingt-dix espèces d’oiseaux aquatiques. Au-delà du fleuve, la vallée s’étend vers de vastes plaines planes et des zones de brousse, des régions boisées et des fourrés connus localement sous le nom de « jesse ». Des éléphants, des buffles d’Afrique (Syncerus caffer caffer), des zèbres (Hippotigris), des koudous (Tragelaphus), des oryx (Oryx) et des hippotragues noirs (Hippotragus niger), mais aussi des lions (Panthera leo), des léopards (Panthera pardus), des hyènes, des phacochères (Phacochoerus), des babouins (Papio), des singes et des lycaons (Lycaon pictus) font partie des espèces qui trouvent de la nourriture et de quoi s’abriter dans la vallée. Matusadona se trouve à son extrémité occidentale, le long des berges du lac Kariba, plus grand lac artificiel du monde par son volume, créé par la construction d’un barrage sur le fleuve dans les années 1950.

Lorsqu’une folie du braconnage commercial a déferlé à travers le continent depuis l’Afrique du Nord dans les années 1960, le Zimbabwe est d’abord resté épargné, en partie à cause de la présence de guérilleros armés qui combattaient pour l’indépendance du pays et qui, incidemment, dissuadaient les braconniers. Mais à partir des années 1970, alors que la demande internationale en cornes de rhinocéros et en ivoire s’envolait, des organisations criminelles lourdement armées ont progressé vers le sud, ce qui a conduit à une augmentation du braconnage organisé et à la mise à mort de dizaines de milliers d’animaux.