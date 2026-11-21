Cette souris aquatique était présumée éteinte. Près d’un siècle plus tard, elle vient de réapparaître
Disparue des radars scientifiques depuis 1927, la souris d’eau éthiopienne pourrait bien avoir été retrouvée. Des analyses génétiques doivent encore confirmer l’identité de ce mystérieux rongeur semi-aquatique.
Des chercheurs affirment avoir redécouvert la souris d’eau éthiopienne (Nilopegamys plumbeus), visible ici, une espèce longtemps considérée comme éteinte.
La dénomination « souris d’eau éthiopienne » (Nilopegamys plumbeus) n’est pas très répandue, même en Éthiopie.
Lors de sa découverte en 1927 et de sa description l’année suivante, les chercheurs n’ont pu baser leur examen que sur un seul individu. Après quoi, la souris n’a jamais plus été observée à l’état sauvage, et la destruction de son habitat par l’agriculture a laissé penser que l’espèce était éteinte.
Ce fut donc un choc pour Mengistu Wale, écologue à l’Ethiopian Biodiversity Institute (Institut éthiopien de la biodiversité), de tomber nez à museau avec un gros rongeur aquatique aux yeux ronds dans l’un de ses pièges destinés à la capture de spécimens.
« Quand je l’ai vue pour la première fois, j’étais exalté, raconte Mengistu Wale. J’étais sûr à 95 % qu’il s’agissait de Nilopegamys. » Contrairement à de nombreux rongeurs endémiques, Nilopegamys présente clairement des taches blanches à l’arrière des oreilles.
En sa qualité d’expert en mammifères éthiopiens, Mengistu Wale était bien conscient de la supposée disparition de l’espèce. C’est pour cela qu’il posait ces pièges le long des cours d’eau et dans les zones humides, juste au cas où. Il ne s’attendait cependant pas à tomber sur le petit mammifère.
Cet animal réputé insaisissable a pourtant été découvert dans un cours d’eau bordant un village où les habitants lavent régulièrement leurs vêtements.
À leur grande surprise, Mengistu Wale et ses confrères ont par la suite capturé deux autres spécimens qui, une fois comparés aux descriptions de 1928, se sont révélés correspondre à l’espèce présumée éteinte. Si l’équipe prévoit d’annoncer la nouvelle le 10 novembre, des tests génétiques sont en cours pour étayer leur découverte.
« Si les tests sont positifs, ce serait une incroyable nouvelle », commente Thomas Giarla, zoologue des mammifères au Siena College n’ayant pas participé à la découverte. « Même si j’attends encore les données qui permettront de confirmer cette identification, Nilopegamys présente des caractéristiques suffisamment distinctives pour qu’un expert puisse déjà l’identifier visuellement avec une certaine confiance. »
La découverte est d’autant plus surprenante du fait de sa localisation. La souris d’eau éthiopienne a été initialement découverte dans le nord de l’Éthiopie, mais les tentatives suivantes de localisation du site de capture se sont révélées « infructueuses », d’après Thomas Giarla. À l’inverse, les nouveaux spécimens ont été trouvés dans la zone de transition de la Réserve de la biosphère de la forêt caféière de Yayu. Située au sud-ouest du pays, cette réserve est l’un des derniers exemples de forêt de l’afromontane. De plus, elle héberge les derniers spécimens sauvages de caféiers de l’espèce arabica (Coffea arabica).
« Ce qui est fascinant, c’est qu’on l’a trouvée près des espaces agricoles du village, et non au cœur de la réserve », ajoute Alena Fornuskova, zoologue des mammifères à l’Institut de biologie des vertébrés de l’Académie tchèque des sciences. « Elle était dans le cours d’eau, exactement là où les villageois viennent laver leurs vêtements. »
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Dans la Yayu Coffee Forest Biosphere Reserve, Getachew Mulualem prépare ses pièges de capture de petits mammifères avec un appât au beurre de cacahuète.
Avec si peu de spécimens et aucun historique d’observation, on sait peu de choses sur ce rongeur qui passe sa vie immergé dans les eaux troubles. Même les guides autochtones de l’équipe, pour qui les rongeurs endémiques friands des cultures agricoles n’ont aucun secret, ignorent tout de cette souris aquatique. Néanmoins, l’anatomie de cette dernière apporte quelques indices sur son mode de vie.
Son épaisse fourrure soyeuse permet par exemple à l’animal de flotter, tandis que ses larges pattes arrière lui servent de palmes. De plus, « son cerveau développé, son large museau et ses longues vibrisses pourraient agir comme un sonar afin de détecter des invertébrés aquatiques », suggère le groupe de la Commission de la sauvegarde des espèces spécialisé dans les petits mammifères.
Le groupe estime que la souris d’eau éthiopienne se nourrit d’insectes et peut-être de poissons, mais Mengistu Wale affirme qu’elle a été appâtée avec... du beurre de cacahuètes.
La capture du rongeur près d’un village suggère qu’il ne serait pas aussi vulnérable au développement des activités humaines qu’on l’imaginait, indique Alena Fornuskova. Néanmoins, l’habitat de cet animal reste une inquiétude majeure : au nord, là où les premiers spécimens ont été découverts, la zone a presque entièrement été convertie en terres d’élevage.
Mengistu Wale relève les pièges dans le cadre d’une étude de la biodiversité.
Nilopegamys plumbeus est adapté à son mode de vie aquatique : épaisse fourrure, cerveau développé, large museau et longues vibrisses.
Lorsque l’on évoque les espèces en danger, on ne pense pas forcément tout de suite aux rongeurs. Pourtant, on compte plus de deux mille espèces de rongeurs sur Terre, dont presque un quart est menacé.
L’Éthiopie est ainsi un bon exemple de la façon dont ces espèces menacées parviennent à survivre hors de notre vue, y compris lorsque des experts les cherchent. Il y a quelques années, un nouveau genre de rongeur baptisé Chingawaemys d’après la forêt voisine de Chingawa a par exemple été découvert.
Les fonds limités influencent aussi le temps passé par les écologistes sur le terrain. L’expédition à l’origine de la redécouverte de cette souris aquatique était la première enquête exhaustive de ce type dans la réserve de biosphère, rappelle Getachew Mulualem, lui aussi zoologue des mammifères à l’Ethiopian Biodiversity Institute. « Il reste encore une telle biodiversité cachée dans ces forêts. Nous sommes loin de l’avoir documentée et comprise, ajoute-t-il. »
Yayu Biosphere Reserve, Éthiopie. Octobre 2026
Yayu Biosphere Reserve, Éthiopie. Octobre 2026
Bien que la souris d’eau éthiopienne n’ait pas été observée en quasiment un siècle, l’espèce était toujours considérée comme en danger critique d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature.
« Les petits mammifères semi-aquatiques sont habituellement difficiles à attraper, car les études standard se basent sur des captures de mammifères en milieux secs, ce qui invisibilise les espèces aquatiques », explique Thomas Giarla. En 2021, c’est lui qui a extrait l’ADN du Nilopegamys original pour tenter de trouver sa place dans l’arbre phylogénétique des rongeurs.
Maintenant qu’elle a été redécouverte, la science espère bien en apprendre plus sur le mode de vie de la souris aquatique, par exemple chercher la composition de son dernier repas grâce au métabarcoding moléculaire, suggère Alena Fornuskova.
Les écosystèmes reculés des forêts éthiopiennes pourraient dissimuler d’autres surprises juste sous le nez des chercheurs, à l’instar de ce rongeur, estime Getachew Mulualem. « Si nous menons de nouvelles enquêtes exhaustives au cœur d’autres écosystèmes, je suis persuadé que nous découvrirons bien d’autres surprises, potentiellement de nouvelles espèces et d’importantes aires de répartition. »
L’expédition à l’origine de la découverte de la souris d’eau éthiopienne était la première en son genre à pénétrer la Yayu Biosphere Reserve. Organiser d’autres études similaires permettrait de découvrir de nouvelles espèces cachées dans la région.
Jason Bittel est un explorateur National Geographic et l’auteur de Grizzled: Love Letters to 50 of North America’s Least Understood Animals, disponible sur National Geographic Books.
Bruno D’Amicis est un photographe italien et un écologiste spécialisé dans les espèces sauvages, les questions environnementales et les relations entre les êtres humains et la nature.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.