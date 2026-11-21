La dénomination « souris d’eau éthiopienne » (Nilopegamys plumbeus) n’est pas très répandue, même en Éthiopie.

Lors de sa découverte en 1927 et de sa description l’année suivante, les chercheurs n’ont pu baser leur examen que sur un seul individu. Après quoi, la souris n’a jamais plus été observée à l’état sauvage, et la destruction de son habitat par l’agriculture a laissé penser que l’espèce était éteinte.

Ce fut donc un choc pour Mengistu Wale, écologue à l’Ethiopian Biodiversity Institute (Institut éthiopien de la biodiversité), de tomber nez à museau avec un gros rongeur aquatique aux yeux ronds dans l’un de ses pièges destinés à la capture de spécimens.

« Quand je l’ai vue pour la première fois, j’étais exalté, raconte Mengistu Wale. J’étais sûr à 95 % qu’il s’agissait de Nilopegamys. » Contrairement à de nombreux rongeurs endémiques, Nilopegamys présente clairement des taches blanches à l’arrière des oreilles.

En sa qualité d’expert en mammifères éthiopiens, Mengistu Wale était bien conscient de la supposée disparition de l’espèce. C’est pour cela qu’il posait ces pièges le long des cours d’eau et dans les zones humides, juste au cas où. Il ne s’attendait cependant pas à tomber sur le petit mammifère.