La dernière éléphante captive d’Argentine vient d'être libérée

Plusieurs autres zoos argentins ont également été convertis en écoparcs depuis 2016, bien que le processus nécessite à la fois du temps et des financements importants.

L’arrivée de Kenya, qui a rejoint l’éléphante d’Asie Mara et l’éléphant d’Afrique Pupy, des animaux d’autres zoos d’Argentine entrés au sanctuaire brésilien en 2020, témoigne d’années de lutte, de patience et de deuil. Sa première roulade dans la terre rouge n’était pas qu’un moment de liberté, c’était aussi un hommage à ceux qui ne sont jamais arrivés.

COMMENT CES ÉLÉPHANTS RÉAPPRENNENT À FAIRE CONFIANCE

Selon Scott Blais, fondateur du Sanctuaire mondial pour les éléphants, les éléphants de l’âge de Kenya sont porteurs de blessures psychologiques impossibles à effacer. Il explique que beaucoup ont été victimes d’« éliminations sélectives », une pratique courante au 20e siècle qui voyait des chasseurs abattre des éléphants adultes depuis des hélicoptères.

« Dans certains cas, ils attachaient les éléphanteaux à la patte de leur mère morte ou mourante, puis les plaçaient dans une caisse », se souvient-il. Ces petits étaient ensuite expédiés par des braconniers ou par des trafiquants d’animaux à des zoos et à des cirques du monde entier, condamnés à une vie en captivité sans régime alimentaire adapté, ni espace suffisant pour se mouvoir, ainsi qu’il l’explique.

On ignore si Kenya a vécu le fait d’être arrachée à sa mère comme une tragédie, mais elle n’avait que quatre ans, en 1984, quand elle fut achetée et amenée à Mendoza à la suite d’un accord avec Tierpark Berlin, un zoo allemand. On l’a alors placée dans un enclos avec un autre éléphanteau mort d’une pneumonie peu après. À partir de là, elle a vécu dans la solitude ; seule éléphante africaine du zoo de Mendoza, membre solitaire d’une espèce profondément grégaire.

Mais la vétérinaire Johanna Rincón, de la Fondation Franz-Weber, trouve de l’espoir dans cette tristesse. « Il y a une tendance à penser qu’il est difficile de gagner la confiance de ces animaux, mais ils sont si brisés qu’il est facile de la développer », explique Johanna Rincón, qui a participé aux transferts de Kenya, de Mars, et de Pupy et qui a également contribué aux bilans de santé de Kuky et de Tamy.

Johanna Rincón a appris à interpréter chacun des gestes de Kenya.

« Avec les autres, je ne voyais que leur trompe ; avec Kenya, j’ai appris à voir son regard, explique-t-elle. Il faut leur montrer que vous les comprenez et que vous allez établir une relation respectueuse. »

Un autre obstacle est de faire en sorte que les éléphants reconnaissent leur caisson de transport comme un lieu sûr. Là, ils reçoivent de la nourriture, de l’eau et des soins. Le caisson comporte un système de retenue semblable à une ceinture de sécurité conçu pour les maintenir à l’aise.

Mais ils doivent comprendre que c’est une situation temporaire bien que stressante. La fermeture du caisson est souvent l’un des moments les plus tendus, car l’animal peut s’effrayer ou s’énerver et potentiellement retarder le processus tout entier.

Cependant, Kenya a bien réagi ; elle a accepté la captivité temporaire et a supporté le voyage de cinq jours jusqu’au Brésil sans difficulté majeure.

Scott Blais décrit Kenya comme « une éléphante très sensible et expressive » qui, au début de son entraînement, souffrait d’un « profond manque d’assurance, visible dans sa façon d’approcher craintivement les humains et d’interagir avec eux. » Il confie observer sa transformation avec admiration, même si ce n’est que le début.

KENYA ET L’AVENIR DES AUTRES ÉLÉPHANTS CAPTIFS

Désormais, Kenya se lie avec sa voisine Pupy, fait travailler ses muscles plus que jamais en gravissant des collines et en abattant des arbres au sein de son habitat. Elle se roule dans la boue et dans l’herbe, ce qui non seulement lui apporte de la joie, mais l’aide également à améliorer la santé de ses pieds, car cela exfolie les peaux mortes de son corps.

« Nous voyons les différentes couches de traumatismes commencer à se dénouer », se réjouit Scott Blais.

Tomás Sciolla espère que l’histoire de Kenya inspirera d’autres pays. Des zoos dans toute l’Amérique du Sud et même en Suisse ont déjà exprimé de l’intérêt pour répliquer l’expérience argentine pour le transfert de leurs éléphants. « Les éléphants ne devraient pas vivre en captivité, Tomás Sciolla. Ce n’est pas de la conservation. »

Juan Ignacio Haudet, directeur de l’Ecopark Mendoza, entend souvent des visiteurs déçus du zoo, qui voulaient que ces enfants voient ces éléphants.