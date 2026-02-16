Roméo, la grenouille solitaire qui avait trouvé sa Juliette, est morte

Longtemps, les chercheurs ont pensé que Roméo, une grenouille mâle, était la dernière de son espèce. Par la suite, quand d'autres grenouilles aquatiques de Sehuencas (Telmatobius yuracare) ont été découvertes en 2018, ils espéraient qu'il s'accouplerait avec une femelle qu'ils ont nommée Juliette. Malheureusement, leur histoire d'amour est aujourd'hui terminée car Roméo est mort sans descendance.

Cependant, l'espèce est moins à risque d'extinction qu'on ne le pensait. Des biologistes ont découvert d'autres représentants de l'espèce dans un parc national bolivien, marquant le début d'un nouvel acte dans la tragédie des grenouilles aquatiques de Sehuencas. C'est seulement la deuxième fois depuis 2009 qu'une population de cette espèce de grenouilles est découverte dans son milieu naturel.

« Pour nous, c'est la fin d'un chapitre mais aussi le début d'une nouvelle œuvre de conservation » révèle Teresa Camacho Badani, herpétologue au musée zoologique de l'université pontificale catholique d'Équateur (PUCE) à Quito.

UN AMOUR NON CONSOMMÉ

Les chercheurs ont d'abord prélevé Roméo à l'état sauvage en 2009 dans une zone du parc national Carrasco, en Bolivie, touchée par la propagation du chytridiomycose, un agent pathogène mortel qui a décimé des espèces entières d'amphibiens dans le monde. Les chercheurs ont amené Roméo au musée d'histoire naturelle Alcide-d'Orbigny à Cochabamba par mesure de précaution.

« Personne ne savait que Roméo serait le seul représentant de son espèce observé pendant neuf ans » souligne Teresa Camacho Badani.

Les efforts déployés pour trouver d'autres représentants de l'espèce se sont intensifiés en 2018, quand l'organisation à but non lucratif Global Wildlife Conservation, aujourd'hui renommée Re:wild, s'est associée au site de rencontre Match.com pour attirer l'attention sur la détresse de la dernière grenouille aquatique de Sehuencas connue à l'époque. Un profil avait même été créé pour Roméo sur le site de rencontre.

Bien que Roméo n'ait probablement jamais téléchargé l'application de rencontre, une Capulet s'est manifestée et a été découverte par des chercheurs dans la même région que Roméo. Teresa Camacho Badani, qui travaillait alors avec le musée Alcide-d'Orbigny, et ses collègues ont découvert cinq grenouilles aquatiques de Sehuencas dans un autre ruisseau du parc national Carrasco. À ce stade, Roméo avait perdu espoir et ne se lançait plus dans des chants d'amour, en vue de s'accoupler. Néanmoins, quand les chercheurs lui ont présenté l'une des femelles adultes qu'ils avaient capturées, il a soudain retrouvé toute sa vigueur, jouant une véritable sérénade à Juliette.

Lors de leur premier rendez-vous, Juliette ne semblait pas intéressée par ce mâle Montaigu. « Roméo était un peu intense, il a commencé à agacer Juliette » affirme Teresa Camacho Badani. Elle a arrêté de se nourrir et s'est cachée jusqu'à ce que les chercheurs la récupèrent. Leur deuxième rendez-vous s'est un peu mieux déroulé, ils vécurent ensuite paisiblement. Joel Sartore, créateur de Photo Ark de National Geographic, a même tiré le portrait de ces amants en devenir.