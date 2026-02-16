Roméo, la grenouille solitaire qui avait trouvé sa Juliette, est morte
Bien que la célèbre grenouille et sa Juliette n’aient pas réussi à se reproduire, une découverte récente donne de l’espoir pour leur espèce, en danger critique d'extinction.
Roméo était anciennement connu comme la grenouille la plus seule au monde avant que des herpétologues découvrent cinq autres grenouilles aquatiques de Sehuencas lors d’une expédition en 2018. Aujourd’hui, une nouvelle population de l’espèce a été découverte.
Longtemps, les chercheurs ont pensé que Roméo, une grenouille mâle, était la dernière de son espèce. Par la suite, quand d'autres grenouilles aquatiques de Sehuencas (Telmatobius yuracare) ont été découvertes en 2018, ils espéraient qu'il s'accouplerait avec une femelle qu'ils ont nommée Juliette. Malheureusement, leur histoire d'amour est aujourd'hui terminée car Roméo est mort sans descendance.
Cependant, l'espèce est moins à risque d'extinction qu'on ne le pensait. Des biologistes ont découvert d'autres représentants de l'espèce dans un parc national bolivien, marquant le début d'un nouvel acte dans la tragédie des grenouilles aquatiques de Sehuencas. C'est seulement la deuxième fois depuis 2009 qu'une population de cette espèce de grenouilles est découverte dans son milieu naturel.
« Pour nous, c'est la fin d'un chapitre mais aussi le début d'une nouvelle œuvre de conservation » révèle Teresa Camacho Badani, herpétologue au musée zoologique de l'université pontificale catholique d'Équateur (PUCE) à Quito.
UN AMOUR NON CONSOMMÉ
Les chercheurs ont d'abord prélevé Roméo à l'état sauvage en 2009 dans une zone du parc national Carrasco, en Bolivie, touchée par la propagation du chytridiomycose, un agent pathogène mortel qui a décimé des espèces entières d'amphibiens dans le monde. Les chercheurs ont amené Roméo au musée d'histoire naturelle Alcide-d'Orbigny à Cochabamba par mesure de précaution.
« Personne ne savait que Roméo serait le seul représentant de son espèce observé pendant neuf ans » souligne Teresa Camacho Badani.
Les efforts déployés pour trouver d'autres représentants de l'espèce se sont intensifiés en 2018, quand l'organisation à but non lucratif Global Wildlife Conservation, aujourd'hui renommée Re:wild, s'est associée au site de rencontre Match.com pour attirer l'attention sur la détresse de la dernière grenouille aquatique de Sehuencas connue à l'époque. Un profil avait même été créé pour Roméo sur le site de rencontre.
Bien que Roméo n'ait probablement jamais téléchargé l'application de rencontre, une Capulet s'est manifestée et a été découverte par des chercheurs dans la même région que Roméo. Teresa Camacho Badani, qui travaillait alors avec le musée Alcide-d'Orbigny, et ses collègues ont découvert cinq grenouilles aquatiques de Sehuencas dans un autre ruisseau du parc national Carrasco. À ce stade, Roméo avait perdu espoir et ne se lançait plus dans des chants d'amour, en vue de s'accoupler. Néanmoins, quand les chercheurs lui ont présenté l'une des femelles adultes qu'ils avaient capturées, il a soudain retrouvé toute sa vigueur, jouant une véritable sérénade à Juliette.
Lors de leur premier rendez-vous, Juliette ne semblait pas intéressée par ce mâle Montaigu. « Roméo était un peu intense, il a commencé à agacer Juliette » affirme Teresa Camacho Badani. Elle a arrêté de se nourrir et s'est cachée jusqu'à ce que les chercheurs la récupèrent. Leur deuxième rendez-vous s'est un peu mieux déroulé, ils vécurent ensuite paisiblement. Joel Sartore, créateur de Photo Ark de National Geographic, a même tiré le portrait de ces amants en devenir.
Cependant, bien que ni l'une, ni l'autre de leur famille n'ait été frappée par une malédiction, Roméo et Juliette ne se sont jamais reproduits. Roméo est finalement mort le 25 janvier dernier, seize ans après sa capture, de causes naturelles liées à son âge, révèle Ricardo Céspedes, directeur du musée Alcide-d'Orbigny. Heureusement, Juliette n'a pas suivi la même trajectoire que dans la pièce de Shakespeare quand elle a appris la disparition de Roméo, et elle est toujours en vie au musée.
Une grenouille aquatique de Sehuencas (Telmatobius yuracare) mâle photographiée sur les rives d'un ruisseau dans le parc national Carrasco en Bolivie. Elle fait partie de la population découverte récemment.
Y AURA-T-IL UN NOUVEL ACTE DANS CETTE HISTOIRE D'AMOUR ENTRE GRENOUILLES ?
Teresa Camacho Badani a été inspirée par Roméo, qui « n'a jamais abandonné l'idée d'avoir une fin heureuse. » Au moment de la mort de Roméo, elle et ses collègues ont suivi le conseil de Saul Altamirano, un botaniste qui travaille dans une zone du parc national Carrasco située à environ 39 kilomètres du ruisseau où Juliette a été découverte en 2018. L'équipe a alors découvert une petite population stable dans la zone. Elle surveille cette nouvelle population d'amphibiens à l'aide d'un dispositif d'enregistrement sous-marin, suivant pour la première fois les chants des grenouilles dans leur milieu naturel sans les perturber.
Alors que la découverte donne de l'espoir pour les grenouilles aquatiques de Sehuencas après la disparition de Roméo, il reste des défis conséquents à relever. L'espèce est considérée par l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) comme étant en danger critique d'extinction en raison de la menace que représentent le chytridiomycose et la perte de son habitat.
Le musée Alcide-d'Orbigny n’a pas encore pu présenter Juliette ni aucune des neuf autres grenouilles aquatiques de Sehuencas qui s’y trouvent. Ricardo Céspedes affirme que le plus important pour la conservation des grenouilles de Sehuencas, et d'autres espèces, a trait aux financements et aux ressources humaines.
Toutefois, les équipes du musée ont eu plus de chance avec d'autres grenouilles aquatiques qui se sont accouplées au fil des années, par exemple des grenouilles aquatiques de Cochabamba (Nymphargus bejaranoi) et des grenouilles du lac Titicaca (Telmatobius culeus).
Aujourd'hui, avec la découverte d'une nouvelle population sauvage stable, Teresa Camacho Badani indique que les efforts déployés pour la conservation s'orientent vers la protection de l'habitat naturel restant. Parallèlement à ces efforts, Re:wild essaie d'établir un plan coordonné en Équateur, en Bolivie et au Pérou afin de conserver les soixante-trois espèces de grenouilles aquatiques connues dans le cadre d’un projet réunissant des experts.
Trouver et observer des grenouilles aquatiques de Sehuencas n'est pas toujours romantique. Teresa Camacho Badani explique que les techniques de capture nécessitent souvent de mettre les mains à l'aveugle dans des eaux troubles. Il lui arrive parfois de capturer, à tâtons, une grenouille aquatique ou un têtard. D'autres fois, elle n'est pas si chanceuse et elle attrape une énorme limace.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.