Course contre la montre pour sauver ces rares amphibiens de l’extinction

Lors de la dernière nuit d’une expédition de sept jours, un cri de triomphe a percé dans la nuit : « Telmatobufo ! ». Les scientifiques ont pataugé dans le courant froid, lampes à la main, pour s’émerveiller devant ce trésor si longtemps recherché, niché dans une crevasse : un petit amphibien marron foncé avec deux yeux noirs globuleux, des tâches orange clair et un dos bosselé.

Telmatobufo venustus est un amphibien rare souvent confondu avec un crapaud en raison des bosses glandulaires présentes sur son dos. Cette espèce appartient à un ancien clade d’amphibien du temps où les continents étaient réunis et formaient Gondwana il y a presque 200 millions d’années

Leurs ancêtres coexistaient avec les dinosaures et le genre Telmatobufo se développa au fur et à mesure que les Andes s’élevaient, s’adaptant à une vie montagnarde. Mais ils sont plus proches des grenouilles d’Océanies que de celles d’Amérique du Sud, ce qui fait d’elles les seules survivantes de cette lignée préhistorique sur le continent. Il existe quatre espèces de Telmatobufo, toutes endémiques du Chili, mais elles sont rares et menacées par la perte d’habitat.

« Telmatobufo est une espèce si rare, elle a toujours été considérée comme le saint Graal des herpétologues », déclare José H. Grau, chef de l’expédition et biologiste spécialisé dans la conservation génomique au Smithsonian Conservation Biology Institute.

Cette expédition fait partie d’un projet qui vise à empêcher l’extinction silencieuse de Telmatobufo qui pourrait se produire dans quelques décennies si personne n’agit. L’équipe collecte des échantillons d’ADN pour séquencer le génome de T. venustus, cherchant à développer des stratégies de conservation et potentiellement réintroduire dans la nature les individus élevés en captivité.

UNE AIGUILLE DANS UNE BOTTE DE FOIN

La première observation de T. venustus remonte à 1899 et une autre a été enregistrée presque un siècle plus tard, en 1983. Plusieurs autres observations ont été signalées depuis 2008 et de plus en plus à partir de 2020.