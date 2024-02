Sous la surface des mares forestières, la vie bouillonne

Nous sommes à la fin du printemps, il fait chaud cet après-midi, et la mare a déjà commencé à s’évaporer. Les « eaux temporaires » dépendent principalement des précipitations et des écoulements venant des hauteurs des forêts. Elles n’ont pas de points d’entrée ou de sortie permanents. Elles sont petites, profondes de 1 m environ, et ponctuent souvent les sols forestiers. Quand les températures saisonnières augmentent et que les pluies printanières s’arrêtent, elles se vident peu à peu par évaporation et par absorption racinaire des arbres et des broussailles alentour. La majorité de ces petites étendues d’eau s’assèchent à la fin de l’été, et c’est là une de leurs caractéristiques essentielles. Les poissons ne survivant pas à cette sécheresse, les larves de grenouilles, de salamandres et de nombreux insectes, entre autres créatures, ont de bien meilleures chances d’arriver à maturité.