Pourquoi le singe nasique a-t-il un si long nez ?

Le nez du singe nasique est certainement son trait le plus frappant. Imposant, charnu, mou et tombant, il continue de grandir tout au long de la vie des mâles et peut atteindre jusqu’à 10 centimètres de long ! Celui des femelles aussi est tout à fait singulier, bien que de taille bien moindre, et prend une forme retroussée vers le haut. Encore plus étonnant : le nez du singe nasique rougit entièrement lorsque le primate s’agite.

Cet appendice nasal, si caractéristique de l’espèce, est loin d’être inutile. Pour les mâles, « plus le nez est gros, plus il attire les femelles », explique Katharine Balolia, chercheuse et maître de conférences en anthropologie animale au département d'archéologie et d'anthropologie de l’université nationale d’Australie. « Les mâles au plus grand nez sont perçus comme les plus dominants, un atout que les femelles considèrent comme essentiel pour l’accouplement », explique la chercheuse. Une étude de 2018 a d’ailleurs démontré que la taille du nez est corrélée à la masse corporelle et la taille des testicules du primate.