Pourquoi ce blaireau est-il si pâle ?

Les photos du carnivore pâle ont fait la une des journaux de la région de San Francisco et la plupart des rapports ont suggéré que ce blaireau d’Amérique était probablement atteint de leucisme, une anomalie qui se caractérise par une perte partielle de pigmentation.

« J'ai dit à mes parents et à mes amis que j’allais retrouver ce blaireau » a déclaré Vishal Subramanyan , étudiant de premier cycle à l'université de Californie à Berkeley, lors d'un entretien avec National Geographic. L'apparence du blaireau « était de toute évidence anormale, mais je ne me suis pas dit qu’il s’agissait de leucisme ».

Selon Ted Stankowch , professeur d'écologie évolutive à l'université d'État de Californie à Long Beach, la couleur de la robe de l’animal, dont on ne connaît pas le sexe, est plus probablement liée à de l’érythrisme, un ensemble de phénotypes caractérisés qui donne au pelage d'un mammifère une teinte blanche avec des sous-tons rouille.

« Il s'agit d'une mutation très rare », explique Stankowich, qui a étudié les mustélidés, groupe qui comprend les blaireaux, les visons et les belettes. « Je n'ai jamais vu un blaireau semblable à celui-là. »

Les experts n'ont enregistré que deux autres cas d'érythrisme chez des blaireaux d’Amérique, des carnivores fouisseurs présents dans les prairies de l'ouest et du centre des États-Unis, du Canada et du nord du Mexique. Jusqu'à présent, l'érythrisme a été identifié chez des dizaines d'espèces, dont les raies manta de récif, les léopards et les putois.