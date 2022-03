Dans ce refuge indien, les grands félins prospèrent

L’avenir des grands félins des réserves comme celle de Nagarahole dépend en partie de la réduction des conflits entre les animaux et les communautés voisines.

En effet, la compétition pour un territoire à l’intérieur des réserves indiennes s’intensifie, ce qui conduit tigres et léopards à s’aventurer plus souvent dans les villages, s’attaquant au bétail et parfois même aux humains. Rien qu’au Karnataka, au moins neuf personnes ont été tuées par des tigres entre 2019 et 2021.

Bien que les revenus du tourisme lié aux grands félins aient augmenté, fait remarquer Belinda Wright, cela n’a pas aidé les habitants. « Ils n’ont donc pas l’impression que la présence des tigres est bénéfique pour eux », ajoute-t-elle. Certes, les autorités chargées de la faune indem- nisent les paysans perdant du bétail à cause des tigres et ont éloigné certains villages du terri- toire des félins. Pour autant, selon les défenseurs de l’environnement, elles doivent faire encore plus pour intéresser les communautés environ- nantes au succès des réserves. Sans quoi, les bénéfices de la dernière décennie pourraient bel et bien disparaître.