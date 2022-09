De courageaux babouins affrontent un crocodile

Il existe cinq espèces différentes de babouins. Toutes vivent en Afrique ou en Arabie saoudite. Les babouins font partie des plus grands singes du monde, et les mâles des différentes espèces pèsent en moyenne 15 à 50 kilogrammes. Les corps des babouins mesurent entre 50 et 110 cm de long, sans compter les queues substantielles de différentes longueurs.

Les babouins préfèrent généralement la savane et les autres habitats semi-arides, bien que certains d'entre eux vivent dans les forêts tropicales.

Comme les autres singes de l'Ancien Monde, les babouins n'ont pas de queue préhensile. Cependant, ils peuvent grimper aux arbres pour dormir, manger ou surveiller leurs déplacements. Ils passent la plupart de leur temps au sol.

D'un point de vue alimentaire, les babouins sont des opportunistes et, friands de cultures, deviennent des nuisibles destructeurs pour de nombreux agriculteurs africains. Ils se nourrissent de fruits, d'herbes, de graines, d'écorces et de racines, mais ont également un goût pour la viande. Ils mangent des oiseaux, des rongeurs et même les petits de mammifères plus grands, comme les antilopes et les moutons.

Quatre espèces de babouins (babouin chacma, babouin olive, babouin jaune et babouin de Guinée) sont connues sous le nom de babouins de la savane. Ces animaux forment de grandes groupes, composés de dizaines voire de centaines d'individus, régis par une hiérarchie complexe qui fascine les scientifiques. Les mâles font des démonstrations de force physique pour dominer leurs rivaux, et les membres du groupe passent des heures interminables à se toiletter mutuellement pour éliminer les insectes et les peaux mortes.

Une cinquième espèce, le babouin hamadryas, vit dans les collines qui bordent les côtes de la mer Rouge en Afrique et en Arabie saoudite. Ces babouins vivant sur des falaises se dispersent pour chercher de la nourriture pendant la journée et se réunissent en groupes beaucoup plus petits la nuit.