Tout ce que vous pensez savoir sur les araignées... est faux

Tout d'abord, les araignées ne sont pas des insectes. Elles appartiennent à une classe complètement différente appelée « Arachnida » (arachnides). Les arachnides et les insectes sont aussi différents que les oiseaux et les poissons, explique Crawford.

Malgré leur mauvaise réputation, essentiellement entretenue par des mythes, les araignées sont des ingénieures de l'écosystème phénoménales, responsables du contrôle de centaines de milliers d'insectes et de parasites agricoles . Des études montrent que, dans certains écosystèmes, plus de 40 % de la biomasse totale des insectes est régulée par les araignées, ce qui fait d'elles les premiers contrôleurs des populations d'insectes.

Cela s’explique par le fait que les araignées ne cherchent pas le contact avec les humains. Parmi les 50 000 espèces, et plus, qui peuplent notre planète, très peu s’approchent de nous. Contrairement aux moustiques, aux tiques et aux punaises de lit, elles n’ont pas besoin de sucer de sang et ne nécessitent donc pas d’interagir avec nous.