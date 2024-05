Le comportement des calamars serait déterminé par leur date de naissance

« Nos résultats montrent que la date d'éclosion détermine l'ensemble de la trajectoire de vie de cette espèce », selon le professeur associé Yoko Iwata de l'Institut de recherche sur l'atmosphère et les océans de l'Université de Tokyo, l’une des autrices de l’étude. Chez les calamars, la vie est courte : un an en moyenne. Alors il y a bien sûr une question de timing : en partant plus tôt dans la vie, les calamars ont le temps de devenir plus costauds, à temps pour la saison des amours.