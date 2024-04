Cette nouvelle espèce, chef-d'œuvre de la nature, est surnommée le "gecko Van Gogh"

Le premier spécimen de Cnemaspis vangoghi, trouvé dans la Srivilliputhur-Megamalai Tiger Reserve, était un mâle qui ressemblait à une autre espèce du genre Cnemaspis récemment découverte : Cnemaspis galaxia. Ce n’est qu’après avoir ramené au laboratoire le reptile, dont le corps mesure près de 2,5 centimètres de long, et avoir analysé son ADN, qu’Ishan Agarwal a découvert que celui-ci était génétiquement distinct.

Comme son congénère, le mâle Cnemaspis vangoghi arbore des couleurs plus vives que les femelles. Le biologiste a également recueilli des spécimens de ce genre au cours de son voyage qui, quant à elles, portent des teintes sourdes de bleu et de jaune.

Travis Hagey , biologiste évolutionniste à la Mississippi University for Women, explique que cette coloration distinctive peut rendre le gecko plus visible aux yeux des prédateurs. Les femelles privilégient les teintes opaques lorsqu’elles choisissent leurs partenaires.

Un autre avantage pour Cnemaspis vangoghi est que les Ghâts occidentaux sont en grande partie inexploités par l’Homme, notamment car leur terrain montagneux et escarpé est difficile d’accès, même pour des chercheurs expérimentés.

Des difficultés sont également rencontrées à basse altitude, puisque de nouvelles espèces qui se cachent dans des zones ombragées et rocailleuses sur le sol de la forêt ou le long des cours d’eau, peuvent facilement passer inaperçues.

De plus, les lézards sont particulièrement peu étudiés, révèle James Stroud , un écologue évolutionniste de l’Institut de Technologie de Géorgie qui n’a pas participé à l’étude.

Cela n’a pas empêché Ishan Agarwal et d’autres scientifiques de lancer des expéditions dans la région, efforts qui ont pris de l’ampleur ces dernières années.

Voici vingt ans de cela, par exemple, les scientifiques ne connaissaient qu’une poignée d’espèces appartenant au genre Cnemaspis. Aujourd’hui, on en dénombre plus d’une centaine rien qu’en Inde et au Sri Lanka.