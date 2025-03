L’urine des cétacés aurait des propriétés insoupçonnées

Dans les eaux bleues, un baleineau à bosse âgé d’un mois se blottit contre sa mère. Un nuage d’urine jaune sombre se répand dans l’eau, comme la fumée dorée d’une bombe, et tout se teinte de vert. Une vidéo fournit une nouvelle indication sur un ingrédient essentiel au bien-être des océans : l’urine de baleines.

Les scientifiques ont passé beaucoup de temps à étudier les excréments des cétacés et leurs bénéfices pour les autres espèces des eaux peu profondes. La baleine remonte en effet des profondeurs, où elle se nourrit, pour déféquer à la surface, un phénomène connu sous le nom de « pompe à baleine » (en anglais, « whale pump »).

Ce faisant, c’est une autre source importante de nutriments qui est passée inaperçue : l’urine de cétacé. Une étude publiée dans la revue Nature Communications tente de combler cette lacune. Selon ses auteurs, l’urine de cétacé est un élément essentiel à la prospérité des écosystèmes marins.

« La plus grosse surprise, c’est que cette étude a montré que l’urine contenait plus d’azote que n’importe quelle autre source connue », comme les carcasses, explique le coauteur principal de l’étude, le docteur Joe Roman, biologiste de la conservation à l’université du Vermont. De plus, les cétacés n’ont pas tendance à produire des excréments riches en nutriments durant leur période de reproduction, en revanche, ils continuent d’uriner.

Ainsi, depuis leurs terrains de chasse polaires, les mysticètes transportent de l’azote et du phosphore jusqu'à leurs lieux de reproduction tropicaux. Là-bas, ces éléments manquent et, sans ces nutriments essentiels, les plantes et les animaux marins ne survivraient pas.

LES CÉTACÉS URINENT LORS DE LEUR MIGRATION

Au cours de l’étude, les scientifiques ont analysé les nutriments des mysticètes, comme les baleines grises, bleues, baleines à bosses et les rorquals communs, et leurs apports aux océans via l'urine, les carcasses et les placentas. Toutes ces sources relâchent 3 784 tonnes d’azote et 46 512 tonnes de matières organiques dans des zones en manque de nutriments. L’urine est la principale source d’azote. Un seul rorqual commun peut produire jusqu’à 950 litres d’urine par jour.

En été, les cétacés grossissent en se nourrissant dans les régions polaires, riches en nutriments. Ils accomplissent ensuite leur migration vers des eaux tropicales pour s’y reproduire. Ces régions sont généralement plus pauvres en nutriments. Au cours de l’hiver, la saison de reproduction, les cétacés s’en remettent aux réserves d’énergie stockées dans leur graisse et leurs muscles. Ce processus d’absorption d’énergie produit de l’eau et des déchets, autrement dit de l’urine.