Loin d'être solitaires, ces tortues se déplaceraient en groupe

En descendant les eaux troubles d’une rivière du Belize à coup de pagaies, Don McKnight et Jaren Serano tendaient l’oreille dans l’espoir que leur parvienne le son de la tortue aquatique d’Amérique Centrale (Dermatemys mawii), que la langue vernaculaire appelle hickatee.

Les résultats ont stupéfait les chercheurs : les tortues nageaient ensemble dans la rivière et, dans certains cas, elles ne s’éloignaient jamais à plus d’un mètre d’un congénère. « J’avais l’impression de suivre un groupe de baleines », raconte Don McKnight, écologue à l’Université La Trobe, en Australie, et au Laboratoire d’écologie des tortues du Belize.