Des loutres géantes affrontent un caïman

Cette loutre d'Amérique du Sud est la plus grande du monde, avec une longueur d'environ 2,5 mètres. Elle vit uniquement dans les rivières et les ruisseaux des systèmes fluviaux de l'Amazone, de l'Orénoque et de La Plata.

Ces membres de la famille des belettes nagent en se propulsant avec leur puissante queue et en fléchissant leur long corps. Ils ont également des pattes palmés, une fourrure hydrofuge qui les garde au sec et au chaud, et des narines et des oreilles qui se ferment dans l'eau.

Les poissons constituent la majeure partie du régime alimentaire de la loutre géante. Elles chassent seules ou en groupe, parfois en coordonnant leurs efforts. Chaque animal peut manger de 3 à 4 kilogrammes de nourriture par jour. En plus des poissons, les loutres géantes se nourrissent de crustacés, de serpents et d'autres créatures qui évoluent dans la rivière.

Les loutres géantes vivent en groupe qui comprennent des parents monogames et la progéniture de plusieurs saisons de reproduction. Elles se cachent en creusant dans les berges ou sous les troncs d'arbres tombés au sol, et établissent un territoire qu'elles défendent de manière agressive.

Comme la plupart des autres espèces de loutres, les loutres géantes viennent sur le rivage pour mettre bas. Les femelles se retirent dans leur tanière souterraine et donnent naissance à des portées de un à six petits. Les jeunes loutres restent dans leur tanière pendant un mois mais grandissent rapidement. Après neuf ou dix mois, il est difficile de distinguer la mère de l'enfant.

La loutre géante a fait l'objet d'une chasse intensive et les populations sauvages sont en danger.