Des tigreaux s'attaquent à un bison de plus d'une tonne

Il existait autrefois huit sous-espèces de tigres, mais trois d'entre elles se sont éteintes au cours du 20e siècle. Au cours des 100 dernières années, la chasse et la destruction des forêts ont réduit les populations de tigres, qui sont passées de centaines de milliers d'animaux à peut-être moins de 2 500 individus. Les tigres sont chassés comme trophées, mais aussi pour les parties du corps qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Les cinq sous-espèces de tigres restantes sont en danger, malgré l'existence de nombreux programmes de protection.

Les tigres du Bengale vivent en Inde et sont parfois appelés tigres indiens. Ils sont les tigres les plus communs et représentent environ la moitié de tous les tigres sauvages. Au fil des siècles, ils ont acquis une place importante dans les traditions et les traditions indiennes.

Les tigres vivent seuls et marquent agressivement de grands territoires à l'odeur pour éloigner leurs rivaux. Ce sont de puissants chasseurs nocturnes qui parcourent de nombreux kilomètres pour trouver des bisons, des cerfs, des cochons sauvages et d'autres grands mammifères. Les tigres utilisent leur pelage distinctif comme camouflage (chaque individu a des rayures qui lui sont propres). Ils se tiennent à l'affût et s'approchent suffisamment près pour attaquer leurs proies d'un bond rapide et fatal. Un tigre affamé peut manger jusqu'à 20 kg en une nuit, mais il mange généralement moins.

Malgré leur réputation redoutable, la plupart des tigres évitent les humains, mais certains deviennent de dangereux mangeurs d'Hommes. Ces animaux sont souvent malades et incapables de chasser normalement, ou vivent dans une région où leurs proies traditionnelles ont disparu.