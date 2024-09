Cette grenouille que l'on pensait éteinte est réapparue après 100 ans

« Cette découverte nous remplit d’espoir », s’enthousiasme la biologiste María del Carmen Vizcaíno Barba, directrice générale et présidente de Jambato Alliance, organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif qui rassemble une équipe interdisciplinaire de professionnels et plus de vingt-six institutions nationales et internationales travaillant à la préservation des amphibiens d’Équateur. Cette biologiste, qui n’a pas participé à la nouvelle étude, pense que Pristimantis ruidus pourrait devenir un porte-drapeau de la bataille juridique pour la protection des Andes du sud, l’écosystème le plus dégradé d’Équateur en raison de l’exploitation minière et forestière illégale.