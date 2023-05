Comment protéger les insectes pollinisateurs ?

Il apparaît donc urgent de freiner autant que faire se peut l’effondrement dramatique des populations d’insectes pollinisateurs et de les protéger. Mais comment ? Un nouveau Plan national a été mis en place par le gouvernement. Entretien avec Serge Gadoum, spécialiste des pollinisateurs au sein de l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) et rédacteur du premier Plan national d’action en faveur des insectes pollinisateurs.

Environ 80 % d'insectes auraient disparu dans le monde au cours des trente dernières années...

Plusieurs études ont été menées pour évaluer la diminution des populations d'insectes dans le monde au cours des trente dernières années. Bien que les chiffres varient en fonction des protocoles et de l'analyse des données, il est certain que cette diminution est importante, et a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec l'utilisation massive d'engrais chimiques et la très forte régression des zones cultivées en légumineuses. Le dérèglement climatique causé par l'activité humaine a également contribué à cette diminution. Les chiffres sont cependant difficiles à quantifier à court ou moyen terme, car il est nécessaire d’analyser pendant au moins dix ans pour observer une tendance déclinante.

Toutes les espèces d'insectes pollinisateurs sont-elles concernées ou certaines sont-elles plus résistantes ?

En résumé, toutes les espèces d'insectes pollinisateurs ne sont pas affectées de la même manière. Certaines espèces ubiquistes sont plus tolérantes et peuvent mieux se déplacer vers le nord, tandis que les espèces liées aux zones d'altitude souffrent du réchauffement climatique et risquent de perdre définitivement leur habitat. De plus, les espèces inféodées à des espèces végétales sont également menacées si leurs plantes hôtes ne résistent pas au dérèglement climatique. Enfin, la fragmentation et la dispersion des habitats conduisent également au déclin de ces populations.