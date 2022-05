En l'absence de leur mère, ces bébés crocodiles sont dévorés par un chat-tigre

Malgré tous leurs efforts, les mamans crocodiles perdent souvent la moitié de leur progéniture. La faute aux prédateurs, aussi petits soient-ils. Le margay, prédateur opportuniste, est de ceux-là. Il ne chasse que les nouveaux-nés, mais il risque sa vie à chaque tentative. Alors il se concentre sur les plus petits et plus faibles d'entre eux, quand leur mère vient baisse la garde.

Ce chat sauvage est un petit félin rencontré dans les forêts tropicales et les milieux broussailleux d'Amérique centrale et du Sud. La longévité de cet animal avoisine celle du chat domestique.