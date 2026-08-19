Les abeilles aussi souffrent de la chaleur : voici comment les aider

Les humains ne sont pas les seuls à souffrir des fortes chaleurs estivales. Les abeilles aussi peuvent être mises à rude épreuve lors des épisodes de canicule, avec des conséquences potentiellement graves pour les écosystèmes et l’agriculture.

Des études ont montré que les vagues de chaleur peuvent rendre le pollen dont les abeilles dépendent pour survivre moins nutritif. Elles peuvent également ralentir ces insectes dans leur recherche de nourriture. Combinés, ces effets risquent de compromettre la reproduction des plantes.

S’il est impossible de climatiser tout un jardin, il existe néanmoins plusieurs moyens d’aider les différentes espèces d’abeilles, qu’il s’agisse d'abeilles domestiques, de bourdons, d'osmies ou encore d'halictes, à mieux supporter des étés de plus en plus chauds.

COMMENT LA CHALEUR EXTRÊME AFFECTE LES ABEILLES

Lorsque les températures grimpent, la survie passe avant la pollinisation. Au lieu de butiner de fleur en fleur, de nombreuses abeilles consacrent une part croissante de leur énergie à lutter contre la chaleur.

Dans une ruche d’abeilles domestiques, les ouvrières s’organisent pour étaler de l’eau sur les rayons et accélérer son évaporation en battant des ailes. Les bourdons, eux aussi, refroidissent leur nid grâce aux mouvements rapides de leurs quatre ailes.

Chez les mâles en quête de partenaires, les températures élevées peuvent également détruire les spermatozoïdes et réduire la fertilité. Un phénomène qui n’est pas sans rappeler ce qui peut se produire chez l’être humain après une exposition prolongée à la chaleur d’un sauna ou d’un bain très chaud.

Les abeilles solitaires, qui représentent pourtant la majorité des 20 000 espèces d’abeilles recensées dans le monde, disposent de beaucoup moins de stratégies pour faire face à la chaleur.

« C’est une mère seule qui doit s’occuper de toute sa progéniture », explique Christina Grozinger, entomologiste à l’université Penn State. « Si l’abeille adulte souffre d’un coup de chaleur, elle peut perdre le contrôle de ses muscles et devenir incapable de se déplacer. »

Les connaissances scientifiques restent toutefois limitées. Selon Christina Grozinger, moins de 1 % des espèces d’abeilles ont été étudiées sous l’angle des fortes chaleurs, et la plupart des recherches se sont concentrées sur les effets immédiats, par exemple lorsque les températures deviennent si élevées que les abeilles ne peuvent plus tenir debout.

Après plusieurs heures d’exposition à une chaleur intense, les abeilles adultes finissent par succomber. Quant aux larves, elles sont encore plus vulnérables puisqu’elles ne peuvent pas fuir lorsque leur environnement devient trop chaud.

Mais la chaleur ne fait pas que ralentir les abeilles. Elle crée également un dilemme énergétique.

« Lorsqu’il fait trop chaud, les abeilles ne quittent plus leur nid pour aller chercher de la nourriture », précise Christina Grozinger.

DES CONSÉQUENCES POUR TOUTE LA POLLINISATION

Quand le travail des abeilles est perturbé, c’est tout l’écosystème qui peut en subir les conséquences.

Les abeilles dépendent étroitement des fleurs qui les nourrissent. Or, le réchauffement climatique multiplie les décalages entre les plantes et leurs pollinisateurs. Des hivers et des printemps plus doux peuvent provoquer une floraison précoce ou faire sortir les abeilles de l’hibernation avant que les plantes dont elles dépendent ne soient prêtes.

Même lorsque les cycles restent synchronisés, le stress thermique peut pousser les plantes à produire moins de fleurs ou à offrir moins de nectar et de pollen aux pollinisateurs en quête de nourriture.

« Nous avons besoin de beaucoup plus de données sur la manière dont les différentes espèces d’abeilles réagissent aux fortes chaleurs dans leur environnement naturel », souligne Christina Grozinger. Les chercheurs tentent notamment de savoir si elles modifient leurs horaires de butinage ou choisissent d’autres sites pour établir leur nid.