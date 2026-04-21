Un champignon mortel est en train de décimer les salamandres en Amérique du Nord

Afin de se préparer à l'arrivée potentielle du Bsal en Amérique du Nord, Evan Grant et ses collègues biologistes spécialisés dans les amphibiens ont créé le Bsal Taskforce, un groupe de travail international réunissant des scientifiques consacré à étudier la maladie. « Cette fois-ci, nous savons qu'il arrive » indique Evan Grant. « Nous avons la possibilité de nous y préparer ».

UN COMMERCE D'ANIMAUX SANS MALADIES

Le commerce d'animaux de compagnie constitue l'une des voies probables d'introduction du Bsal en Amérique du Nord.

En 2016, le gouvernement fédéral des États-Unis a interdit l'importation de 201 espèces de salamandres sensibles au Bsal. Au début de l'année 2025, 164 espèces supplémentaires ont été ajoutées à cette interdiction. Celle-ci inclut le pleurodèle de Waltl, l'espèce de salamandre découverte par Sal Cincotta dans le Massachusetts. Bien que ces mesures proactives puissent retarder l'arrivée du Bsal en Amérique du Nord, « la question n'est pas de savoir si Bsal va arriver mais plutôt de savoir quand » affirme Deanna Olson.

Malgré les restrictions concernant les salamandres, les États-Unis importent toujours environ quatre millions d'amphibiens chaque année, destinés à être adoptés comme animaux de compagnie ou, dans le cas des ouaouarons (Lithobates catesbeianus), à être vendus sur des marchés alimentaires. Bon nombre de ces amphibiens importés proviennent de la nature et pourraient être infectés par des maladies telles que le Bsal. « Il n'existe aucune obligation de surveillance des maladies chez les amphibiens » révèle Susanna Masecar, vétérinaire et candidate au doctorat à l'université d'État de Washington (WSU).

Elle étudie l'impact du Bsal sur les amphibiens couramment élevés comme animaux de compagnie. De petits enclos en plastique sont alignés le long des murs de son laboratoire, chacun abritant un pleurodèle de Waltl.

« Nous prenons la biosécurité très au sérieux » affirme Susanna Masecar en se lavant les mains gantées avec de l'alcool, en troquant ses chaussures contre des bottines stériles et en se glissant dans une combinaisons de protection. « On dirait qu'on est dans Breaking Bad ».

Contrairement à la salamandre rose trouvée par Sal Cincotta, qui souffrait peut-être de leucisme (absence partielle de pigments), ces salamandres présentent une peau tachetée de brun et d'or. Susanna Masecar en sort un de son enclos et frotte délicatement ses pattes, sa queue et son menton à l'aide d'un coton-tige. En mesurant le taux d'ADN de Bsal présent sur sa peau, Susanna Masecar peut suivre l'évolution de la maladie. Une salamandre en bonne santé peut succomber au Bsal en moins de deux semaines.

Elle examine ensuite la salamandre à la recherche de lésions annelées de noir, signe révélateur de la présence d'une infection au Bsal. Mais même les salamandres qui semblent être en bonne santé peuvent présenter un risque. Des salamandres malades mais asymptomatiques peuvent s'introduire, inaperçues, dans les collections et propager davantage l'agent pathogène. « Ce sont celles-là qui nous inquiètent vraiment » explique Susanna Masecar.

Afin de réduire ce risque, elle collabore avec d'autres chercheurs spécialisés dans ce type de maladies et des éleveurs d'amphibiens afin de mettre en place un programme de certification « sans agents pathogènes » pour les salamandres élevées aux États-Unis. Les études suggèrent que les clients sont prêts à payer plus cher pour un animal de compagnie qui n'est pas malade. « Ce n'est pas positif que pour les amphibiens, ça l'est aussi pour les entreprises » affirme-t-elle.

UNE RÉACTION RAPIDE

Si le Bsal venait à atteindre l'Amérique du Nord, il serait essentiel de le détecter rapidement, affirme Evan Grant. Il surveille les amphibiens dans tout le nord-est des États-Unis, de la Virginie au Maine.

« Nous avons prélevé des échantillons chez 10 000 salamandres et n'avons détecté le Bsal chez aucune d'entre elles » explique-t-il. Mais la capacité des biologistes à surveiller les maladies est limitée. « En cas d'épidémie, ce sera sûrement un membre du grand public qui le remarquera en premier » indique Evan Grant.

Grâce à l'ami d'un ami qui a vu la publication de Sal Cincotta sur les réseaux sociaux, Evan Grant a pu réagir rapidement. « C'était vraiment miraculeux » dit-il. La plupart du temps, les animaux relâchés passent inaperçus aux yeux des chercheurs.

Evan Grant invite le grand public à signaler toute observation d'amphibiens morts ou malades à Partners in Amphibian and Reptile Conservation (PARC), un partenariat dédié à la conservation des reptiles et des amphibiens ainsi que de leur habitat. « Ils peuvent diffuser l'information à un réseau de biologistes spécialisés dans les amphibiens à travers le pays qui peuvent intervenir » explique-t-il.

Avec l'aide de Sal Cincotta, Evan Grant a découvert l'étang du Massachusetts, un lieu de pêche très prisé des habitants où la salamandre avait été photographiée. Bien qu'Evan Grant n'ait pas réussi à retrouver le pleurodèle de Waltl, il a découvert une grande population de tritons verts (Notophthalmus viridescens), une espèce indigène très sensible au Bsal.

Selon une étude publiée l'année dernière dans la revue Herpetological Review, cette population a été testée négative au Bsal. « Il est très peu probable que le Bsal ait été introduit » indique-t-il avec soulagement. Néanmoins, cette fausse alerte a permis à Evan Grant d'affiner son protocole de réaction pour les prochaines alertes au Bsal, qu'elles soient réelles ou non.

« Je suis tellement reconnaissant d'avoir fait partie de ce processus scientifique, même en tant que non-scientifique » affirme Sal Cincotta, qui figure parmi les coauteurs de l'étude.