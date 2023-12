La Nouvelle-Zélande a sauvé de l’extinction ce perroquet incapable de voler

Cette collaboration a produit un miracle : la population de kākāpōs a quadruplé. Pour résoudre le problème de surpopulation qui s’en est suivi, dix oiseaux ont été transportés par les airs à Sanctuary Mountain entre les mois de juillet et de septembre.

Leur histoire met en lumière les succès du programme néo-zélandais de sauvegarde des oiseaux et constitue un bel exemple d'inititiative mêlant les approches de conservation occidentales et les approches maories. Le programme a par ailleurs montré qu’il est possible de rétablir les effectifs d’espèces menacées et de réintroduire celles-ci sur leur territoire d’origine.

ATTITUDES OCCIDENTALES, VALEURS AUTOCHTONES

Enfant, Tāne Davis se rendait souvent à Whenua Hou, la plus importante des trois îles-refuges des kākāpōs. Celle-ci fait partie du territoire (ou rohe) de sa tribu maorie, Ngāi Tahu. Pendant les vacances, le père de Tāne Davis, pêcheur de langoustes, l’emmenait pêcher, lui et ses frères et sœurs, dans l’océan glacial qui garantit l’isolement et la sécurité de Whenua Hou.

Depuis le bateau, alors que Tāne Davis fixait du regard les côtes escarpées de l’île, son père lui expliquait que c’était l’un des endroits où Ngāi Tahu avait pour la première fois rencontré des Européens : des chasseurs de phoques arrivés en 1810 ; un augure de la vague de colons qui arriverait.

Plus tard, ces colons se sont emparés de l’île. En 1986, le Service de protection de la faune et de la flore (désormais ministère de la Conservation) en a fait une réserve naturelle et avait interdit aux membres de la tribu d’y entrer sans permission.