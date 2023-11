Cette petite grenouille de verre est menacée par l'exploitation aurifère et minière

Cela n'avait pas été le cas dans cette région. Le gouvernement a vendu la concession à Cerro Quebrado, une filiale de la plus grande société minière du monde, la société australienne BHP, qui n'a pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication de cet article.

Selon Esteban Falconi, avocat spécialiste de l'environnement et des droits de l'Homme en Équateur, la société aurait donc pu faire l'objet d'une action en justice. Mais le système judiciaire était alors influencé par le pouvoir exécutif, qui favorisait l'exploitation minière, explique Roo Vandegrift, un écologiste de l'université de l'Oregon qui a travaillé dans le pays.

La corruption est un problème en Équateur, et les grandes entreprises exercent une influence dans le pays, qui avait jusqu'à peu été épargné par les projets miniers à grande échelle observés dans les pays voisins, la Colombie et le Pérou. L'ancien vice-président de l'Équateur, Jorge Glas, a été condamné en décembre 2017 à six ans de prison pour corruption. Il a été reconnu coupable d'avoir accepté 13,5 millions de dollars (12,5 millions d'euros) de pots-de-vin de la part d'une entreprise de construction brésilienne.