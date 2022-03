Espèce invasive : l'araignée Jorō à l'assaut des États-Unis

Les écologues Andrew Davis et Benjamin Frick ont parcouru les États-Unis en long, en large et en travers pour étudier une multitude d’espèces, des papillons monarques aux roselins familiers. Mais c’est depuis leur propre jardin, dans l’État de la Géorgie, que les deux hommes ont pu observer une araignée géante jaune fluo, une espèce invasive fascinante qui a débarqué dans la région.

« Difficile de ne pas s’intéresser à cette araignée qui ressemble à un ballon de football américain Nerf quand vous vous prenez souvent leur toile dans la figure », plaisante Benjamin Frick, qui a une fois compté 10 toiles d’araignées jorō dans les arbres devant son appartement.

Depuis 2014 et l’introduction accidentelle de Trichonephila clavata (sans doute par un porte-conteneurs en provenance d’Asie de l’Est et à destination d’Atlanta), l’arachnide de la taille de la paume de la main a colonisé tout l’État de la Géorgie. Elle a également gagné les États voisins de la Caroline du Nord et du Sud, ainsi que certaines régions du Tennessee et de l’Oklahoma.

Face à la progression incontrôlée de l’araignée à travers le pays, Andrew Davis et son étudiant Benjamin Frick, tous deux de l’université de Géorgie, ont voulu savoir si quelque chose pourrait stopper son expansion vers le nord. Le climat frais de la région a ainsi empêché une espèce d’araignée invasive apparentée, T. clavipes, de s’aventurer en dehors de la métropole d’Atlanta.

Les expériences menées en laboratoire par les deux hommes ont néanmoins révélé que les araignées jorō toléraient ce type de températures ; l’espèce pourrait donc investir des contrées aussi éloignées que la Nouvelle-Angleterre.

« Nous allons probablement voir de plus en plus ces araignées aux États-Unis », avance Andrew Davis, dont l’étude a récemment paru dans la revue Physiological Entomology.

Bien qu’il n’existe aucune estimation fiable de la population des arachnides non indigènes aux États-Unis, l’entomologiste Richard Hoebeke de l’université de Géorgie Extension a constaté une augmentation constante de l’espèce depuis 2014. Il est en effet difficile de ne pas remarquer les toiles de plusieurs dizaines de centimètres de diamètre que les femelles à rayures bleu sarcelle, aux longues pattes et au corps mesurant 10 cm de large, tissent entre les arbres et à travers les porches.

Sans que l’on sache pourquoi, 2021 a été une année record pour l’araignée jorō. C’était « de la folie. J’ai reçu 500 e-mails supplémentaires du public sur la période août-décembre », raconte l’entomologiste, qui n’a pas pris part à la nouvelle étude.

Malgré les couleurs et la taille étonnantes des femelles (les mâles sont plus petits et de couleur brune), ces araignées sont sans danger pour l’Homme, car leurs crochets sont trop courts pour transpercer notre peau, précise Richard Hoebeke. Comme de nombreuses araignées tisserandes, les jorōs sont des chasseuses passives et se nourrissent d’insectes pris au piège dans leur toile.