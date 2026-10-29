Comment sauver les plus grands lémuriens du monde ? Il faut écouter leur chant

Les pluies tropicales de Madagascar donnent à entendre un vacarme rauque que transpercent des chants mélodieux d’un volume étonnant. Ce sont les vocalisations de l’indri (Indri indri), la plus grande espèce de lémuriens au monde. Émanant de la canopée, d’un vert qui tire sur le noir, les chants des indris ont des accents plaintifs et sont particulièrement sonores ; ils évoquent à la fois ceux des baleines et les hurlements des loups. Ils s’élèvent crescendo puis retombent dans le silence.

Depuis 88 millions d’années environ, Madagascar est géographiquement coupée de l’Afrique et de l’Asie. Considérée comme une sorte de « laboratoire de l’évolution », l’île aurait été colonisée depuis l’Afrique continentale par les ancêtres de bon nombre de ses mammifères terrestres, certains dérivant sur des tapis de végétation portés par des courants océaniques désormais disparus. Une fois arrivées, des populations isolées ont proliféré et se sont diversifiées, engendrant une faune unique qu’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre.

L’indri fait partie de ces animaux. Endémique de l’île, cette espèce est en danger critique d’extinction : elle est menacée par une perte d’habitat causée en partie par le tavy, technique de brûlis agricole qui détruit son milieu arboricole. L’indri est particulièrement vulnérable car toutes les tentatives de conservation en captivité ont échoué. La protection de l’indri sauvage est donc la seule voie viable pour assurer sa survie. Pour estimer leur population afin de mieux les préserver, des scientifiques ont recours à un processus, le suivi acoustique passif (PAM), qui mesure la densité et l’abondance des indris.

« L’indri est l’un des primates les plus menacés sur Terre », rappelle Valeria Ferrario, postdoctorante à l’Université de Turin et première autrice d’une nouvelle étude documentant l’utilisation du PAM pour estimer les populations d’indris. « Comme cette espèce ne survit pas en captivité, la première étape pour la sauver est de savoir combien d’individus demeurent dans la nature. Le PAM nous offre, pour la première fois, un moyen applicable à grande échelle et non invasif d’évaluer les populations restantes. »

À Maromizaha, zone protégée de l’est de Madagascar, les guides malgaches locaux ont conduit des chercheurs munis de technologies dédiées aux efforts de conservation à travers les fourrés de la forêt à l’aube. L’équipe, dont faisait partie Filippo Carugati, biologiste de l’Université de Turin et co-auteur de l’étude, a attaché vingt-six unités d’enregistrement autonomes (ARU) à des arbres à l’aide de cordes en plastique. Les ARU sont des appareils qui captent automatiquement les sons de la forêt selon un calendrier préétabli.