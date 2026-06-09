Ce poussin est né d’un œuf artificiel

Qu'elle soit bleue comme celle d'un œuf de merle ou mouchetée comme celle d'un œuf de troglodyte de Caroline, l'humble coquille d'œuf est un véritable chef-d'œuvre de conception naturelle.

Pendant des années, des scientifiques étudiant la biologie de l'évolution et du développement ont essayé diverses méthodes pour recréer la coquille d'œuf ou pour faire éclore des oiseaux sans coquille d'œuf, mais chaque procédé présentait des limites majeures.

L'entreprise privée Colossal Biosciences affirme avoir mis au point une coquille synthétique, ce qui, selon elle, constitue une étape clé vers son objectif de faire renaître des espèces disparues telles que le moa géant de Nouvelle-Zélande (Dinornis robustus) et le dronte de Maurice (Raphus cucullatus), plus connu sous le nom de dodo, de l'île Maurice.

Le 19 mai, cette entreprise texane spécialisée dans la « désextinction » a annoncé la naissance de vingt-six poussins en bonne santé grâce à ce qu'elle appelle le système d'« œuf artificiel Colossal ». « Nous n'essayons pas seulement de recréer l'œuf mais vraiment de le repenser pour l'adapter à nos besoins », explique Ben Lamm, PDG et cofondateur de Colossal.

Au-delà des poules, Colossal indique que cette innovation pourrait être développée à plus grande échelle pour permettre, à terme, de faire éclore des espèces disparues à partir d'œufs plus gros. Ce n'est pas la première fois que Colossal, qui a levé plus de 500 millions d'euros (plus de 600 millions de dollars) et dont la valeur est estimée à plus de huit milliards d'euros (plus de 10 milliards de dollars), fait les gros titres de la presse. L'entreprise a annoncé l'année dernière la naissance de trois chiots blancs génétiquement modifiés pour ressembler à une espèce de loups disparue, l'Aenocyon dirus.

Ce rapport n'est accompagné d'aucun article évalué par des pairs, ni de données rendues publiques que d'autres scientifiques pourraient évaluer. Si tout ce qu'affirme l'entreprise est exact, elle a accompli un exploit impressionnant en repensant la membrane protectrice d'un œuf, « ce qui est une grande avancée biotechnologique », affirme Vincent Lynch, biologiste évolutionniste à l'université d'État de New York à Buffalo (UB), qui n'a pas participé à ces travaux. Il ajoute toutefois qu'il ne s'agit que d'une partie de l'œuf et qu'« ils n'ont pas développé toutes les autres parties ».