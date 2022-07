États-Unis : les jaguars à la conquête de l'Arizona

Au début du 20e siècle, on trouvait encore des jaguars bien plus au nord, jusqu’au Grand Canyon, et au sud, jusqu’en Argentine. Cependant, la chasse, souvent encouragée par le gouvernement, les a fait disparaître de l’Arizona et du Nouveau-Mexique, l’aire de répartition de l’animal dans le nord, au milieu du 20e siècle.

Marin a nommé le deuxième jaguar Valerio, en l’honneur de Valer Clark, un défenseur de l’environnement qui a fondé l’organisation Cuenca Los Ojos. Cette organisation environnementale binationale gère aujourd’hui une réserve naturelle de 49 000 hectares à Sonora le long de la frontière, où Marin effectue ses recherches en tant que doctorant à l’université d’Arizona.

Si les humains les laissaient faire, les félins pourraient étendre leur territoire vers le nord, mais ils se heurtent à des obstacles tels que les routes et la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Plus de 720 kilomètres de mur de 10 mètres de haut ont été construits par le gouvernement de Donald Trump, la plupart en Arizona et au Nouveau-Mexique, bloquant des corridors essentiels pour la faune.

« Il y a des animaux juste là, à quelques kilomètres de la frontière, dont le déplacement vers le nord pourrait être facilement empêché si la frontière devient imperméable » en raison de l’extension du mur frontalier et de l’expansion des autoroutes, explique Koprowski.

« Mais plus que tout, cette [découverte] donne un grand espoir que cette connectivité puisse être maintenue » voire, peut-être, améliorée.

UN HABITAT DE CHOIX POUR LES JAGUARS

Les zones frontalières de l’Arizona et du Nouveau-Mexique, et leur série de chaînes de montagnes, connues sous le nom de Sky Islands, les « îles du ciel », sont l’une des régions les plus riches en biodiversité d’Amérique du Nord. Entre les montagnes, on trouve les plaines sèches des déserts de Sonora et de Chihuahua, ainsi que diverses prairies et zones riveraines, qui abritent au total des dizaines de milliers d’espèces de plantes et d’animaux. Depuis bien longtemps, les jaguars, les pumas, les ocelots, les ours et bien d’autres grandes espèces se déplacaient librement dans ce biome contigu. Mais des barrières telles que des routes et des clôtures entravent désormais ces déplacements.

Néanmoins, au cours des vingt-cinq dernières années, au moins sept jaguars ont été observés en Arizona, dont un qui vivrait encore dans une chaîne de montagnes au sud-est de l’État, et un nombre à peu près équivalent a été observé de l’autre côté de la frontière, au Mexique.