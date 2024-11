2,10 mètres debout : ce chien était le plus grand du monde

Brittany Davis avait toujours rêvé d’adopter un grand chien. Lorsqu’elle a ramené à la maison un dogue allemand âgé de huit semaines, son souhait est devenu réalité, et même plus encore. Elle a donné au chiot le nom de Zeus en référence au roi des dieux de la mythologie grecque. Il a grandi jusqu’à se voir attribuer le titre de chien le plus grand du monde et devenir ainsi une célébrité dans leur ville d’origine, Fort Worth, au Texas.