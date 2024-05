Pourquoi les pieuvres changent-elles de forme et de couleur ?

Presque tous les céphalopodes, cette classe d'habitants des mers comprenant les pieuvres, les seiches et les calmars, ont l’incroyable capacité de non seulement changer la couleur et les motifs de leur peau, mais aussi de transformer la forme et la texture de leur corps.

Ces facultés permettent aux céphalopodes de changer d’apparence en une fraction de seconde, ce qui en fait la métamorphose la plus rapide du règne animal.

« Ce sont des maitres en la matière, les plus doués que l’on connaisse », explique Michael Vecchione, conservateur des céphalopodes au Smithsonian National Museum of Natural History, à Washington. Cela est particulièrement surprenant quand on sait que la plupart des céphalopodes sont daltoniens ; nous ne comprenons donc toujours pas comment ils parviennent à percevoir pleinement ce qu’il leur faut copier.

« Sur le plan évolutif, cette capacité à changer de couleur et de texture (le tout de diverses manières) doit avoir été cruciale pour les céphalopodes », explique Vecchione. En effet, des études suggèrent que chaque espèce de céphalopode a développé jusqu’à 30 gammes différentes de motifs pour se cacher de la vue de tous.

La peau de ce groupe de mollusques à corps mou est recouverte de millions de cellules semblables à des pixels, appelées chromatophores : il s'agit de sacs remplis de pigments entourés chacun de sa propre petite fibre musculaire. Ces muscles peuvent étirer le chromatophore afin qu’il déploie ses couleurs ou le contracter et le rétrécir en un point, créant ainsi des motifs variés et complexes. Les pieuvres et les seiches sont également recouvertes de petites bosses, lambeaux, excroissances ou picots appelés papilles, qui peuvent se hérisser ou s’aplanir pour créer différentes textures de peau.