Ces cinq animaux sont capables de faire repousser leurs membres

Les anglophones ont beau appeler l’étoile de mer starfish, il ne s’agit pas d’un poisson pour autant. Il s’agit d’un échinoderme, cousin de l’oursin, de l’oursin plat, et des concombres de mer. Pour cette raison, les spécialistes de la faune marine essaient désormais de se calquer sur le français et l’appellent sea star.

Depuis toujours, on observe que lorsque l’on coupe un vers en deux, celui-ci se régénère et se sépare en deux entités distinctes. Le biologiste Thomas Hunt Morgan a eu beau illustrer les pouvoirs de régénération des planaires dans un ouvrage de 1901, il désespérait de pouvoir jamais comprendre la régénération.

Et les planaires sont encore un sujet star. En 2011, des chercheurs du MIT ont transplanté une cellule spéciale sur un planaire mourant et irradié ; l’animal a été en mesure de se régénérer intégralement. En 2013, des chercheurs de l’Institut Max-Planck de biologie cellulaire moléculaire et génétique, en Allemagne, ont découvert chez un planaire un interrupteur moléculaire lui permettant de faire pousser une nouvelle tête. En 2013 également, des chercheurs de l’Université Tufts ont montré qu’un planaire décapité fait non seulement repousser sa tête, mais qu’il peut retenir des informations aussi bien que les planaires n’ayant jamais perdu la leur.