Cette femelle gorille de cinquante ans est toujours capable d’allaiter des orphelins

Nourrissant des craintes quant à la qualité de celui de Freddy, notamment qu’il ne soit pas assez nutritif pour la subsistance, l’équipe qui s’occupe des primates a contacté Michael Power. Ce dernier, qui étudie la composition du lait animal à la Smithsonian Institution de Washington, D.C., a accepté de l’analyser.

Il s’est avéré que son lait répondait à toutes les exigences en termes de calories et de nutriments.

« À notre connaissance, c’était la première fois qu’une femelle de cet âge se substituait à une mère biologique en matière d’allaitement », indique Kristen Lukas.

Michael Power attribue cette faculté d’induire la lactation à ses années d’expérience en tant que mère. « Elle a eu plusieurs bébés et sait ce qu’il faut faire. Tout comme un athlète expérimenté a une mémoire musculaire, son cerveau et son corps savent comment repasser au mode parental. L’ocytocine est libérée pour nourrir le lien, puis la prolactine [pour produire du lait] ».

« Je pense que Freddy est une mère. Je crois que c’est ce qu’elle est », ajoute-t-il.

Craig Stanford, professeur de sciences biologiques à l’université de Californie du Sud, fait remarquer que les gorilles ne connaissent pas de ménopause prononcée comme les humains, ce qui pourrait expliquer la capacité de Freddy à allaiter à un âge aussi avancé.

« Si l’Homme a été soumis à ce changement évolutif majeur qu’est la ménopause, ce n’est pas vraiment le cas des espèces parentes. Les grands singes ne vivent pas aussi longtemps que les humains, mais leur système reproducteur vieillit au même rythme que le reste de leur corps. »

« C’EST UNE EXPÉRIENCE QUI VOUS CHANGE »

Le rôle de Freddy dans son groupe familial met également en évidence l’importance des aînés.

« D’une certaine manière, [son comportement] est le reflet de notre société dans son ensemble, renforçant la valeur des femelles plus âgées dans les familles élargies », constate Kristen Lukas.

« Ce que quelqu’un comme Freddy nous montre et nous enseigne, c’est qu’il ne faut jamais sous-estimer une femme plus âgée », poursuit-elle.

Le mot « sagesse » est en effet celui que Kristen Lukas utilise le plus volontiers pour décrire Freddy.

« Avec Koko, [le gorille qui parlait la langue des signes], nous avons appris à connaître et à apprécier les gorilles à notre façon. Avec Freddy, nous apprenons à [les] connaître et à [les] apprécier à leur manière et nous avons beaucoup appris sur [leur] comportement grâce à elle. »

L’équipe a par exemple observé que Freddy portait ses bébés sur son dos bien plus tôt que les autres mères gorilles, ce qui lui permettait de se déplacer librement tout en offrant à ses petits un endroit sûr pour prendre confiance en eux.

« Notre mission consiste non seulement à nous assurer que nous prenons bien soin des animaux ici au zoo, mais aussi à mettre en relation leurs expériences avec ce qui se passe en Afrique en ce moment même », explique Kristen Lukas, qui supervise la conservation des gorilles à l’état sauvage et dans les zoos accrédités par l’Association des zoos et aquariums en Amérique du Nord.

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir raconter certaines de ces histoires à travers [celles] de gorilles comme Freddy ».

Même si les personnes qui visitent le zoo « se focalisent souvent sur les bébés parce qu’ils sont si adorables... je dis à tout le monde de regarder Freddy », ajoute-t-elle.