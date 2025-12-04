Découverte d’une toile géante tissée par plus de 100 000 araignées

Âmes sensibles, abstenez-vous de continuer à lire cet article. Que les araignées vous effraient, vous dégoûtent ou vous fascinent, il sera difficile de rester indifférent face à la découverte faite par des scientifiques et des spéléologues à la frontière entre l’Albanie et la Grèce, au cœur de la « Sulfur Cave ». Dans cette cavité sombre et imprégnée d’une forte odeur d’œuf pourri, provoquée par le sulfure d’hydrogène qu’elle renferme, ils ont mis au jour une structure naturelle hors norme : des milliers de toiles s’étendant sur plus de cent mètres carrés et abritant environ 111 000 araignées. Soit plus de mille individus par mètre carré !

Deux espèces y partagent l’espace alors qu’elles vivent normalement en solitaires. On y trouve environ 69 000 Tegenaria domestica (Agelenidae), l’araignée que l’on rencontre souvent dans nos maisons, et près de 42 000 Prinerigone vagans (Linyphiidae), plus petites. Cette découverte est présentée en détail dans une étude récemment publiée dans la revue Subterranean Biology.

UNE COLOCATION DANS UNE GROTTE

Christine Rollard, arachnologue et enseignante-chercheuse au Musée national d’Histoire naturelle de Paris, souligne qu’il ne s’agit pas d’une toile géante unique mais « d’un enchevêtrement de toiles » individuelles. « Ce qui est spectaculaire, c’est cette imbrication qui crée un nappage, un tissage, un voilage », décrit-elle. De tels assemblages peuvent parfois apparaître dans la nature, mais l’accumulation observée ici reste exceptionnelle, car les araignées sont restées nombreuses et regroupées au même endroit. Jean-François Flot, professeur en biologie évolutive à l’Université libre de Bruxelles et membre de l’équipe scientifique ayant contribué à l’étude, a lui aussi été marqué par l’ampleur de la structure et par sa texture étonnamment douce. « Elle m’a fait penser aux nids en papier fabriqués par certaines guêpes », raconte-t-il.

Parmi les nombreuses araignées présentes dans la grotte, deux espèces dominent nettement, Tegenaria domestica et Prinerigone vagans. « Toutes deux fabriquent des toiles en nappe, et la tégénaire [y ajoute] un entonnoir, ces trous que l’on voit sur les images », explique Christine Rollard. La scientifique remarque cependant que la structure observée diffère légèrement de celles construites habituellement par les tégénaires. « Normalement, les tégénaires construisent une véritable nappe [orientée] vers l’avant. Ici, la toile semble plus plaquée, ce qui m’a étonnée. Ça forme une sorte de voilage ».

À la surface, Tegenaria domestica vit en solitaire et peut même chasser Prinerigone vagans. Leur cohabitation pacifique dans la grotte a donc intrigué les chercheurs. Jean-François Flot évoque plusieurs pistes pour l’expliquer. Il estime que « l’obscurité et l’abondance de nourriture pourraient diminuer l’agressivité des araignées et favoriser leur coexistence ». Il évoque aussi l’adaptation au milieu souterrain, qui pourrait s’accompagner de différences génétiques modifiant leur comportement. Le scientifique souligne enfin qu’une modification du microbiome pourrait également jouer un rôle, de plus en plus d’études établissant « un lien très fort entre microbiome et comportement chez de nombreux animaux ».