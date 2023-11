Plus de 100 raies du diable pygmées ont été filmées dans un très long rituel d'accouplement

Il s’agit d’un « tourbillon de parade nuptiale », un comportement filmé dans le cadre d’une étude menée par l’association à but non-lucratif Manta Trust, qui n’avait jusqu’alors jamais été décrit chez les raies du diable pygmées (Mobula munkiana). Dans ces nouvelles vidéos filmées par drone en Basse-Californie, au Mexique, 122 raies prennent part à ce spectacle de cinq heures, différents groupes de reproduction le rejoignant et le quittant à mesure que le temps passe.

« Assister à un tourbillon de mobulas est extraordinaire », déclare Marta D. Palacios, co-fondatrice du projet Mobula Conservation , dont les études analysent les comportements de séduction et d’accouplement chez trois espèces de mobulas : la raie à queue d'épinette, la raie benthique et la raie du diable pygmée.

L’une des caractéristiques des mobulas est la création de formations tourbillonnaires pour se nourrir ou se reposer, mais c’est la première fois qu’on observe un tourbillon dans un contexte d’accouplement. Les mouvements circulaires étaient plus détendus : les raies se touchaient et ne déployaient pas leurs nageoires céphaliques, parties semblables à des cornes au-devant de leurs têtes qui leur servent à manger. Les chercheurs ont également observé des courses de parade nuptiale, phénomène pendant lequel les raies mobula mâles poursuivent les femelles dans l’objectif de s’accoupler avec elles, qui entraient et sortaient du tourbillon.