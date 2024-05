Pourquoi certaines orques ont-elles la peau orangée ?

L’orque, aussi appelée épaulard, est le plus grand de tous les dauphins. Super-prédatrice, elle chasse une multitude d’espèces telles que les poissons, les dauphins, les phoques, les oiseaux marins, les pingouins, les calmars et même les requins ou certaines espèces de baleines. Malgré leur concentration habituelle dans les régions plus froides et riches en nourriture, les orques ont réussi à s'installer, au fil de l'évolution, dans tous les océans du monde.

On les distingue grâce à leur couleur noire et blanche, et particulièrement avec la tache oculaire de l’animal, véritable signature de sa robe. Toutefois, certaines d’entre elles ont été aperçues arborant une peau plus orangée, tirant vers le jaunâtre, loin du blanc immaculé pourtant caractéristique du cétacé. Mais alors, pourquoi ?

Il y a en fait, deux raisons à cela.

CHEZ LES JUVÉNILES

Chez les petites orques, appelées veaux, « l’hypothèse la plus probable est liée au fait que ces petits, juste après leur naissance, ont très peu de gras », relate Christophe Guinet, Chercheur au CNRS et au Centre d'Études Biologiques de Chizé (C.E.B.C). De ce fait, « le sang arrive au niveau de l’épiderme beaucoup plus facilement que chez les orques adultes, où la partie extérieure de l’épiderme est isolée par des couches de gras importantes. » La graisse des veaux fait environ deux centimètres d'épaisseur, tandis qu'elle peut atteindre neuf à dix centimètres chez certains adultes. Cela signifie que la peau des petits est moins isolée et que les vaisseaux sanguins sont plus superficiels. C’est donc le mélange du rouge, présent dans les capillaires sanguins superficiels, avec la coloration blanche de leur peau, qui produit cette couleur orangée. « C’est un peu comme quand [l'Homme] devient rouge quand il a froid, par ce qu’on active notre circulation périphérique », résume le chercheur.

Cette étonnante coloration « disparaît au bout de quelques mois, au fur et à mesure que le petit améliore sa condition du fait de la lactation. » Le lait d'épaulard contient en effet jusqu'à 40 % de matières grasses. Cela permet aux veaux de développer une épaisse couche de graisse et de grandir rapidement. Ils peuvent ainsi prendre jusqu’à 200 kilogrammes en un an. Du reste, ces premiers mois constituent une période cruciale pour les juvéniles, parce que cette faible couche de gras les rend extrêmement vulnérables. « On estime qu’entre 40 et 50 % des nouveaux nés vont mourir au cours de ces premiers mois », juge l’expert.

CHEZ LES ORQUES DE L’ANTARCTIQUE