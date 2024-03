Pourquoi les lucioles brillent-elles ?

Chaque été, on peut voir le ciel vespéral s’emplir de lucioles qui offrent un spectacle bioluminescent éthéré tout en nuances électriques de vert, de jaune, d’orange, voire même de bleu. La communauté scientifique répertorie plus de 2 000 espèces de lucioles, chacune pourvue d’un motif lumineux qui lui est propre et d’un organe luminescent de forme différente.

Ce faisant, leurs recherches se sont portées vers deux gènes clés responsables de la formation, de l’activation et du positionnement de l’organe luminescent de cette luciole : Alabd-B et AlUnc-4. Cela s’est avéré une surprise, car ces gènes, déjà connus pour leur rôle dans la croissance d’une luciole, n’avaient jamais été associés à la bioluminescence.

Selon lui, il s’agit également d’un travail de recherche crucial, car les populations de lucioles s’effondrent à toute vitesse, et ce sur l’ensemble du globe. Dix-huit espèces sont désormais menacées d’extinction aux États-Unis, et bien plus encore dans le reste du monde, à cause de la combinaison de la pollution lumineuse, de l’usage de pesticides, de la destruction des habitats et d’autres facteurs.