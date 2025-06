Pour la première fois, ce rare calmar a été observé vivant dans son habitat naturel

C’était la veille de Noël. La nuit était déjà bien avancée et les eaux glaciales de la mer de Weddell de l’océan Austral n'étaient pas hospitalières.

Les scientifiques et l’équipage à bord du vaisseau de recherche de l’Institut océanique Schmidt, le Falkor (too), avaient pour mission de prendre le véhicule télécommandé du bateau jusqu’au bassin de Powell, une plaine abyssale à 2 987 mètres de profondeur. L’expédition utilisait les outils d’exploration océanique de l’institut et était dirigée par la National Geographic Society dans le cadre des expéditions océaniques menées en partenariat avec Rolex, Perpetual Planet Ocean.