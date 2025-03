Ne touchez jamais un animal sauvage, surtout si c’est un bébé

Beaucoup savent qu’il ne faut pas se mettre entre une ourse et ses petits. Mais qu’en est-il d’une maman wombat et ses petits ?

Interférer avec la vie sauvage est une pratique qui ne cesse d’être découragée par les scientifiques. Parmi eux, Jack Ashby, zoologue et auteur du livre Platypus Matters: The Extraordinary Story of Australian Mammals, qui n’a pas été traduit en français. « La faune australienne est tout bonnement incroyable. Elle est, selon moi, la plus belle du monde. Et de nombreuses personnes voyagent pour la contempler », raconte-t-il. « Mais ce n’est évidemment pas comme cela qu’il faut interagir avec la vie sauvage. »