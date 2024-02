Femelles alphas : le matriarcat dans le monde animal

Chez les chimpanzés, au contraire, les femelles donnent des indices de leur fertilité. Lors de leur période d’ovulation, leurs tumescences (des renflements roses situés au niveau du postérieur) gonflent. Les mâles savent alors qu’ils ont toutes les raisons de se battre à ce moment-là, pour avoir accès à la reproduction. Entre eux, c’est la loi du plus fort. Et donc au fil de l’évolution, les mâles les plus forts, les plus gros et les plus féroces se sont reproduits, pas les autres, si bien que la différence de taille et de force physique entre mâles et femelles est plus grande chez les chimpanzés que chez les bonobos... Voilà qui perpétue une forme de patriarcat chez ces singes.