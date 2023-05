À peine découvertes, ces créatures des abysses sont déjà menacées

Il existe un monde sous-marin secret s’étendant d’Hawaï au Mexique, et occupant 4,4 millions de kilomètres carrés d’océan, où la vie fourmille. Selon une nouvelle étude, plus de 5 500 espèces des profondeurs résideraient dans cette région du Pacifique qu’on appelle « zone de fracture de Clipperton » et 90 % d’entre elles environ n’auraient pas encore été décrites par la science.

« Tout dans les [profondeurs marines] est extrêmement froid et, à l’évidence, plongé dans l’obscurité totale », observe Adrian Glover, co-auteur de l’étude et scientifique au Musée d’histoire naturelle de Londres ayant conduit les présentes recherches. « La quantité de nourriture est très faible. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, pour reprendre l’esprit de cette réplique un peu kitsch de Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. »

Afin d’établir un inventaire de l’ensemble des espèces vivant dans cette région, les chercheurs ont passé en revue plus de 100 000 archives biologiques créées à l’occasion d’expéditions de recherche et remontant jusqu’aux années 1880.

Ils ont répertorié une multitude d’arthropodes tels que des crevettes et des crabes, mais aussi des concombres de mer, des mollusques et, de manière assez peu surprenante peut-être, des tardigrades, cette espèce on ne peut plus résistante capable de survivre aux environnements terrestres les plus extrêmes.