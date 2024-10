France : comment mieux coexister avec les loups ?

Franck Müller a soumis une idée pour résoudre ce problème. « Ce qui nous manque, c’est le tir d’éducation, c’est-à-dire un tir suffisamment douloureux, sans qu'il soit létal, pour que le loup comprenne et puisse transmettre l’information ». D’autres éleveurs partagent son idée et parlent de réciprocité. « L’idée est que si le loup fait du mal à nos élevages, nous avons le droit de lui faire du mal en retour ».

La question éthique a immédiatement été soulevée lorsque l’idée a été proposée, car il ne peut ici être question de maltraiter des animaux. « Le premier retour que j’ai eu sur cette question était de faire attention parce que le loup est une espèce protégée », témoigne Franck Müller. «"Vous ne pouvez pas faire tout et n’importe quoi", m’a-t-on dit ». Il justifie son idée en incitant les acteurs concernés à se poser les bonnes questions. « Est-ce qu’on veut, quitte à éduquer le loup un petit peu, réduire les chiffres de prédation, ou est-ce qu’on accepte l’animal avec tous ses défauts, et auquel cas, nous partons perdants d’emblée ? ».

Mais comment éduquer des loups ? Les tirs non létaux sont une option, mais la solution privilégiée serait le choc électrique. Le choc, certes douloureux, ne blesserait ni ne tuerait l'animal. Les clôtures sont construites de manière à éviter que les animaux ne s'approchent trop des fils. Cela signifie que « si le loup se rapproche trop, il se prend une décharge mais garde sa capacité à reculer pour arrêter la douleur. Cette dernière reste donc momentanée », explique Franck Müller. Cependant, le loup est une espèce naturellement isolée par son pelage et sa peau. Seule sa truffe est sensible à l’électricité. « Cette méthode est déjà pratiquée par des organismes suisses comme l’AGRIDEA, qui travaillent sur ces questions de protection et avec qui nous sommes en relation », affirme l’éleveur. Pour lui, « il ne s’agit pas de maltraitance animale mais d’éducation durable ».